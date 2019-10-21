加拿大每年有70人死于家庭凶杀，研究显示移民女性是易受害群体之一

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从2010年到2018年，加拿大全国一共有662人因家庭凶杀案丧生。绝大多数受害人是女性，尤其是属于原住民、移民及难民、儿童和乡村及偏远地区居民这四个“易受害群体”的女性。这是“加拿大易受害人口防止家庭凶杀行动”（CDHPIVP）组织的一项全国性调查的结果。

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在家庭凶杀的成年和未成年受害人当中分别有80%和59%是女性。超过一半的受害人属于上述四个群体之一。四分之一的受害人同时属于两个或两个以上易受害群体，例如即是原住民又住在北方偏远地区，或即是移民又是儿童。

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CDHPIVP的创始人之一贾菲（Peter Jaffe）在接受CBC采访时表示，并不是某些群体的人更暴力，而是当暴力发生时，他们在求助和试图摆脱家暴时会遇到更多的障碍，例如移民的语言障碍和“家丑不可外扬”的文化障碍。

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超过一半的受害人在遇害时仍然和凶手生活在一起或保持双方关系。24%的受害人被前伴侣杀害。

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贾菲说，他们的研究还没有结束，下一步是要寻求与家暴幸存者和受害人亲友合作，以便研究风险因素和更好地防范方法。

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（RCI with CBC News， Sofia Rodriguez，CP）

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