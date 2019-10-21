(Sean Kilpatrick/The Canadian Press)

加拿大的新移民（专题结集）

作者 RCI |
china@rcinet.ca
发表 2019年10月21日（星期一）10:41
更新 2019年10月21日（星期一）11:52
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