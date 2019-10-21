加拿大的新移民（专题结集）

256新移民与加拿大房地产：每五栋住房就有一栋被新移民买下2019/10/17加拿大全国的房地产买主中有大约21%是定居加拿大少于十年的新移民、学生、难民和外…» 查阅全文
600专家点评：解决受雇移民欺诈问题并不难，关键是看政府的措施2019/09/28加拿大是一个移民国家，每年都要接受20多万移民。而移民欺诈问题也一直存在，只不过…» 查阅全文
396新移民收入增长，加拿大 GDP也会增长：加拿大皇家银行报告2019/09/18加拿大皇家银行星期三（9月18日）公布的一份报告说，新移民的工资收入比加拿大本地…» 查阅全文
629来自移民家庭的安德烈斯库，赢得加拿大历史上第一个大满贯冠军2019/09/09刚刚过去的周末，加拿大谈论最多的恐怕就是周六结束的美国网球公开赛，卞卡·安德烈斯…» 查阅全文
559温哥华新移民新学期介绍会，56个国家600多人参与2019/08/28Now BC活动为期两天，10种语言，有56个国家的600多新移民的家长孩子参与…» 查阅全文
620加拿大一些城市反移民巨幅广告将被取下2019/08/26加拿大哈利法克斯、多伦多、温哥华、卡尔加里、里贾纳等城市高速公路路边矗立的巨幅广…» 查阅全文
543经合组织报告：赞扬加拿大技术移民政策基本成功2019/08/13移民平稳融入社会，公众接受度高——加拿大为其他国家树立了标准。。 国际经合组织（…» 查阅全文
1987麦克林周刊评出2019年最适于移民的城市2019/08/12在加拿大《麦克林周刊》评出的最适合移民的加拿大城市中，相当一部分是小城市。移民最…» 查阅全文
672加拿大人民党的移民候选人支持减少移民2019/08/01加拿大人民党在南温尼伯选区的候选人纳西里（Mirwais Nasiri）是一个来…» 查阅全文
682CBC网站载文驳斥人民党领袖对移民的负面看法2019/07/29加拿大广播公司的记者已经开始关注全国大选前各党领袖的竞选主张，并在网上开辟《让事…» 查阅全文
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