加拿大2019大选竞争激烈：如何实时跟踪选情

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在 40 天的竞选中，加拿大的各个政党对加拿大人作出了对今后前景的各种承诺，现在，终于到了尘埃落定、决出输赢的时刻了。

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根据最后的民意调查，加拿大的自由党和保守党受支持率不相上下，非常接近，因此，星期一（10月21日）晚大选夜的选情估计会竞争相当激烈。

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一句话：有看头！

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作为唯一的国家级媒体，加拿大广播公司 CBC / Radio-Canada 星期一晚上将对选票的计算进行全面、实时的跟踪，并有专家对投票以及下届政府的情况进行实时分析。

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大家可以通过电视、广播和网络跟踪 2019 年加拿大联邦大选的实时选情。

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网上收看

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在 CBC 和 Radio-Canada 的网站上，除了有政治专栏记者撰写的文章之外，您还可以在网上收看选举结果并关注网上的实时博客。

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加拿大广播公司的选举结果页面实时更新，大家可以看到各个选区的选票变动以及政党候选人的输赢结果。

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与此同时，民意调查分析师埃里克·格里尼尔（Éric Grenier）也在网上提供最新分析。

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加拿大广播公司英法语的选举实时网上跟踪：

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电视

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加拿大广播公司的选举特别节目 “加拿大大选2019：选举之夜特别节目” – The Canada Votes 2019: Election Night special / Élections Canada 2019 – 从东部时间（ET）傍晚 18:30 开始直播。

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英语电视台 CBC 的主持人是晚间国家新闻主播 Rosemary Barton，她将与其他主持人 – Ian Hanomansing，Andrew Chang，Heather Hiscox 和记者 David Cochrane 等人 一起，分解投票的结果。

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加拿大广播公司分布在全国各地的记者都将从现场发回报道和采访。

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电视看选情：

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CBC TV

CBC News Network.

CBC Gem, including an ASL stream.

CBCNews.ca

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广播

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加拿大广播公司的英法语电台将从周一东部时间晚上 7 点开始直播选举之夜特别节目。

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加拿大广播公司 CBC 电台的大选夜节目将由资深主持 Chris Hall 主持，加拿大广播公司的电台记者们也将从现场发回报道。

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收听选情：

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CBC Radio One.

CBC Listen app.

ici.radio-canada.ca/premiere

（CBC）

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