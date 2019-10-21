美国纽约直飞澳洲悉尼：澳航刷新民航直飞时间记录

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如果从蒙特利尔直飞上海，或者从多伦多直飞香港，你需要在机舱里度过的时间超过14个小时。对大多数人来说，这已经够难熬的了。但是澳洲航空公司（Qantas）刚刚结束的试飞是从美国纽约市到澳大利亚悉尼市。时间：19个小时零16分钟。距离：16200公里。这个时间和距离刷新了世界民航史上的最高纪录。

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星期五（10月18日）晚上当地时间9点27分，澳航的一架波音787-9梦想客机从纽约起飞，星期天（10月20日）早上当地时间7点43分在悉尼降落。机上共有49人，包括机组人员、乘客、几名记者和负责监测他们身体状况的研究人员。

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澳航计划进行三次试飞。第二次将在下个月进行，航线是从英国伦敦飞往悉尼。第三次定于今年年底以前，仍是从纽约飞悉尼。澳航的目标是在2022-23年以前在澳大利亚东岸的悉尼、墨尔本和布里斯班三个城市和纽约、伦敦之间开通直航。

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加航机长拉普安特（ J.Lapointe）说，旅行的人越来越多（2019年预计达到46亿人次），他们当中许多人为了节省时间，在花时间转机和直航之间会选择后者。

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他飞过的最长航线是多伦多到香港，历时14小时45分钟，机组需配备4名飞行员。

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（RCI with Radio-Canada，CNN, The Guardian）

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