加拿大大选华裔候选人多胜选者也不少

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10月21日加拿大联邦大选初步计票结果是已经有至少7名华裔当选为联邦议会议员。他们是自由党多伦多郊区候选人陈圣源（Scarborough North），叶嘉丽（Scarborough-Agincourt）、伍凤仪（Markham-Thornhill），董晗鹏（Don Vally North）。温哥华郊区保守党候选人黄陈小萍（Richmond Centre）， 赵锦荣（Steveston-Richmond East），和新民主党的关慧贞（Vancouver East）

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本届大选至少有40名华裔参选，是历史上华裔候选人数最多的一次。其中代表保守党的有12人，代表自由党的有6人，代表新民主党的有6人，代表人民党的有10人，代表绿党的有3人，还有3人以独立候选人身份参选（包括原联邦保守党候选人梁汉华）

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在2011年加拿大联邦大选中，有23名华裔候选人参选，有7人当选，那是加拿大华裔国会议员人数最多的一届。

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2015年大选有25名华裔候选人参选，成功当选国会议员的华人比2011年少了1人，共有6人当选。其中代表自由党的有3人，分别为谭耕、陈圣源和陈家诺；保守党2人，分别为黄陈小萍和庄文浩；新民主党则只有关慧贞1人。

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2019年大选加拿大安大略省华人候选人中代表联邦保守党的华裔候选人最多，包括现任国会议员庄文浩（Wellington-Halton Hills），以及方启刚（Spadina –Fort York），胡商（Scarborough ），江如天（Scarborough North），马荣铮（Don Valley East），袁海耀（Markham-Thornhill），张川（Waterloo），和刘洪枝（Windsor West）。

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代表联邦自由党的则有现任国会议员陈圣源（Scarborough North），叶嘉丽（Scarborough-Agincourt）和伍凤仪（Markham-Thornhill），以及董晗鹏（Don Vally North）和何胡景（Markham Unionville）（注：其中叶嘉丽和伍凤仪都是补选当上的国会议员）。

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新民主党的华裔候选人则有陈艳（Scarborough North），张柏力（Toronto Centre），郭旼修（Scarborough-Rouge River），Heather Vickers-Wong（Etobicoke Centre）及Kevin Hua（Carleton）。

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绿党则有高境岚（Markham Unionville）和Anthony Li （Lambton—Kent—Middlesex）。

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人民党华裔候选人有钟碧珍（Markham Unionville）及Jeremy Lin（Markham-Stouffville）。

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BC省一共有15名华裔在该省8个选区参选，其中列治文中选区（Richmond Centre）华裔候选人最多，6名候选人中就有4名为华裔。其中包括保守党的黄陈小萍，自由党的寇鸿久，人民党的白巍和独立参选人张哲。

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