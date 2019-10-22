加拿大皇家骑警承诺让旗下警官获得更好的心理治疗服务

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加拿大皇家骑警总监拉奇（Brenda Lucki）承认，皇家骑警为警官提供的心理治疗服务需要改善。她在一封回应CBC采访的邮件中，加拿大皇家骑警将聘请心理医生建立一个旨在进行早期干预的心理健康评估项目。这个项目将在2020年春季以前实行。

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上个星期，加拿大皇家骑警发言人珍妮弗.庞德（Jennifer Pound）公开发声，披露了自己在患创伤后应激障碍后等候将近两年才得到治疗的情况。庞德曾是公众非常熟悉的皇家骑警在BC省的发言人，但是自2017起突然消失了。

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她说，她的工作需要她在幕后和受害者家属交流并安慰他们。由此而来的情绪波动和精神压力导致她患了创伤后应激障碍。她一开始没有得到皇家骑警卫生部门的协助。在她终于被指引去到皇家骑警的职业压力伤害诊所看病时，又发现她必须排12个月的队。同时她还受到要求她尽快返回工作岗位的压力。

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拉奇对庞德公开发声表示赞赏。她还说，加拿大皇家骑警将向其成员提供网上和电话问诊，以缩短等待时间。

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根据加拿大皇家骑警提供的数据，过去五年中共有12名现役警官和10名退休警官自杀。

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（RCI with CBC News, Eva Uguen-Csenge）

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