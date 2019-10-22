“响一声诈骗电话” 增多，警方告诫别回拨

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蒙特利尔市的一些居民报告说，最近他们常常接到一些不明电话，白天夜里都有，如果他们接听电话，另一端没人，有时这类电话只响一声就会挂断。

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蒙特利尔 Dollard-des-Ormeaux 的居民 Terri Insogna 表示，在过去的一个月中，她接到了很多这样的电话，来电号码的区号从渥太华到刚果都有。

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她说，这种电话通常只响一两声就断了。

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加拿大皇家骑警的 “加拿大反欺诈中心” 发言人盖伊·保罗·拉洛克（Guy-Paul Larocque）说，这些电话属于 “响一声诈骗电话”，诈骗方拨打电话后迅速挂断。

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如果接到电话的人回拨电话，就会导致很高的电话费用。

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加拿大的通信公司 Rogers 和Vidéotron 都呼吁客户不要回拨自己不知道的国际号码。

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Rogers 公司说，正在根据加拿大广播电视和电信委员会的新法规来采取阻止此类电话的措施。

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皇家骑警警官盖伊·保罗·拉洛克表示，最近的大部分诈骗电话都来自海外，接到的人应该向加拿大反欺诈中心进行报告，以便开展调查。

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(CBC )

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