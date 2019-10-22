大选落幕：阿尔伯塔省一个自由党议员也没有

加拿大 2019 年大选落幕，能源省份、保守党的大本营阿尔伯塔省，刚刚把自己从政府中 “选了出去”。
加拿大广播公司发表了阿省的政治评论员 Graham Thomson 的文章，他在文章中说，这一次，阿尔伯塔省选出了 33 名保守党的议员和 1 名新民主党的议员，一位自由党的议员都没有。
的确，周一晚上的选举图一出来，阿尔伯塔省是一片蓝色（保守党的颜色）。
当然，星期一晚上阿尔伯塔省的选举结果也不足为奇。
自由党 3 位前议员都落选
在阿尔伯塔省， 原来还是有 3 位自由党议员的，不过，民意测验显示，这 3 位自由党议员在阿省的地位早就不稳。
卡尔加里中心选区的自由党前议员肯特·赫尔（Kent Hehr）因性骚扰丑闻而肯定不会再当选，但是，另外一位自由党前议员阿玛吉·苏西（Amarjeet Sohi）一直是特鲁多政府中的一员大将，在上任政府中任自然资源部长，他的败选还是相当引人关注的。
然而， 20 年前，在这个保守党的地盘中，自由党前内阁部长安妮·麦克拉伦（Anne McLellan）曾经一次又一次地在大选中 “幸存” 下来，因为即使是保守派的阿尔伯塔省人也意识到，在联邦内阁中至少拥有一个声音是非常重要的。
阿省选民心怀不满
Graham Thomson 在文章中说，阿尔伯塔省人在用自己的心投票，他们的内心充满了沮丧和气愤。
阿尔伯塔省面临的主要问题是该省的经济低迷，以及跨山能源管道（Trans Mountain Pipeline）扩建的必要性。
但是，这些问题一直都没有得到很好的解决。
阿尔伯塔省将不得不与特鲁多合作
在阿尔伯塔省，由杰森·肯尼（Jason Kenney）领导的省保守党，为联邦保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）的竞选进行了大量协助，他向心怀不满的选民们阐述了贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）和联邦自由党造成的诸多问题。
现在，肯尼将不得不继续与特鲁多打交道了，因为特鲁多已经连任，在新民主党的 “辅助”下，担任少数党政府的总理。
阿尔伯塔省的传统看法是，自由党加上新民主党，这种情况将给阿省带来悲剧，跨山能源管道的扩建肯定没戏了。
但是，实际情况并不如此。
跨山能源管道的扩建已经获得了联邦自由党内阁的批准，议会不要投票就可以开绿灯。
目前的拖延是由一些打到法院的诉讼引起的，专家们认为这些法律问题将会在近期内得到解决。
加拿大人政见不一
加拿大人选出来一个少数党政府，加拿大人希望看到不同党派之间进行合作。
然而，这一选举结果同时表明，加拿大的选民们在很多问题上有着截然不同的观点。
Graham Thomson 在文章中接着说，阿尔伯塔省的省长肯尼（Kenney）在 3 年前离开了联邦政坛，毫无疑问，他对周一的选举结果是失望的，但是，这个结果对他来说其实也有一定益处。
比如，如果阿尔伯塔省的经济还是不反弹，他就可以把责任推给联邦政府。
阿尔伯塔省的保守派省长抱怨联邦政府的自由党总理，几乎是老生常谈的事情。
而且，由于联邦政府中没有阿尔伯塔省的议员，阿省省长杰森·肯尼也就成为了代表阿尔伯塔省的无可争议的声音。
（Graham Thomson / CBC）加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
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