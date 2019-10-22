大选落幕：阿尔伯塔省一个自由党议员也没有

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加拿大 2019 年大选落幕，能源省份、保守党的大本营阿尔伯塔省，刚刚把自己从政府中 “选了出去”。

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加拿大广播公司发表了阿省的政治评论员 Graham Thomson 的文章，他在文章中说，这一次，阿尔伯塔省选出了 33 名保守党的议员和 1 名新民主党的议员，一位自由党的议员都没有。

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的确，周一晚上的选举图一出来，阿尔伯塔省是一片蓝色（保守党的颜色）。

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当然，星期一晚上阿尔伯塔省的选举结果也不足为奇。

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自由党 3 位前议员都落选

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在阿尔伯塔省， 原来还是有 3 位自由党议员的，不过，民意测验显示，这 3 位自由党议员在阿省的地位早就不稳。

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卡尔加里中心选区的自由党前议员肯特·赫尔（Kent Hehr）因性骚扰丑闻而肯定不会再当选，但是，另外一位自由党前议员阿玛吉·苏西（Amarjeet Sohi）一直是特鲁多政府中的一员大将，在上任政府中任自然资源部长，他的败选还是相当引人关注的。

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然而， 20 年前，在这个保守党的地盘中，自由党前内阁部长安妮·麦克拉伦（Anne McLellan）曾经一次又一次地在大选中 “幸存” 下来，因为即使是保守派的阿尔伯塔省人也意识到，在联邦内阁中至少拥有一个声音是非常重要的。

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阿省选民心怀不满

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Graham Thomson 在文章中说，阿尔伯塔省人在用自己的心投票，他们的内心充满了沮丧和气愤。

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阿尔伯塔省面临的主要问题是该省的经济低迷，以及跨山能源管道（Trans Mountain Pipeline）扩建的必要性。

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但是，这些问题一直都没有得到很好的解决。

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阿尔伯塔省将不得不与特鲁多合作

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在阿尔伯塔省，由杰森·肯尼（Jason Kenney）领导的省保守党，为联邦保守党领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）的竞选进行了大量协助，他向心怀不满的选民们阐述了贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）和联邦自由党造成的诸多问题。

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现在，肯尼将不得不继续与特鲁多打交道了，因为特鲁多已经连任，在新民主党的 “辅助”下，担任少数党政府的总理。

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阿尔伯塔省的传统看法是，自由党加上新民主党，这种情况将给阿省带来悲剧，跨山能源管道的扩建肯定没戏了。

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但是，实际情况并不如此。

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跨山能源管道的扩建已经获得了联邦自由党内阁的批准，议会不要投票就可以开绿灯。

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目前的拖延是由一些打到法院的诉讼引起的，专家们认为这些法律问题将会在近期内得到解决。

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加拿大人政见不一

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加拿大人选出来一个少数党政府，加拿大人希望看到不同党派之间进行合作。

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然而，这一选举结果同时表明，加拿大的选民们在很多问题上有着截然不同的观点。

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Graham Thomson 在文章中接着说，阿尔伯塔省的省长肯尼（Kenney）在 3 年前离开了联邦政坛，毫无疑问，他对周一的选举结果是失望的，但是，这个结果对他来说其实也有一定益处。

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比如，如果阿尔伯塔省的经济还是不反弹，他就可以把责任推给联邦政府。

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阿尔伯塔省的保守派省长抱怨联邦政府的自由党总理，几乎是老生常谈的事情。

而且，由于联邦政府中没有阿尔伯塔省的议员，阿省省长杰森·肯尼也就成为了代表阿尔伯塔省的无可争议的声音。

（Graham Thomson / CBC）

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