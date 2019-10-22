如果中学生也能投票的话，谁会赢得本次加拿大大选？

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在加拿大选举委员会的支持下，来自七千多所学校的110多万名加拿大中学生进行了一次模拟投票。加拿大绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）的竞选承诺之一是把法定投票年龄从十八岁降低到十六岁。这次模拟投票的结果让我们看到，如果这个承诺成为现实，昨晚（10月21日）的大选结果会有哪些不同。

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最大的不同是新民主党获得的议席不是32个，而是99个，因此一跃成为官方反对党。而现在的官方反对党保守党则位居第三，获得94个席位。

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按照学生们的投票选择，自由党仍然无法赢得多数，而且议席会从现在的157席减少到110席。

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主张降低投票年龄的绿党也会是赢家，席位从现在的3席猛增到28席。魁北克党团的席位则从现在的32席降到10席，该党领袖布朗谢特（Yves-François Blanchet）也会失去议席，成为唯一一个落选的党领袖。

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加拿大选举委员会希望通过这次活动让年轻学生了解大选，提高参与政治生活的积极性。

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（RCI with CBC News，Alvin Yu）

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