自由党惨胜：特鲁多成少数党政府总理

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在经过四十天紧张的大选竞选后，加拿大选民星期一的投票结果是没有给特鲁多寻求的第二任多数党政府的竞选胜利，但也没有把他赶下台，而是让自由党领袖特鲁多以少数党政府总理的资格继续执政。

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加拿大各主要政党在这次大选中没有一个获得过半数的170席。

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虽然有几个选区的最终计票结果还没有被确认，但初步计票结果显示的各主要政党在联邦议会获得席位的具体情况是：自由党157席，保守党121席，魁北克党团32席，新民主党24席，绿党3席，人民党0席，无党派议员1席。

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在大选结果明了后，保守党领袖谢尔和新民主党领袖辛格都与自由党领袖特鲁多通了电话，承认了大选结果。

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特鲁多领导的自由党在加拿大联邦议会获得席位比大选前减少20个席位，保守党增加了26个议席，新民主党减少了15个议席，魁北克党团增加了22个席位，绿党增加了一个议席，人民党减少了一个议席。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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