特鲁多的挑战：其少数党政府命有多长

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就像加拿大大选投票前一个星期民意测验和媒体广泛预测的那样，10月21日投票后加拿大选民没有让任何一个政党获得联邦议会过半数的席位，让自由党领袖特鲁多和保守党领袖谢尔赢得多数党执政资格的梦想破碎。不过，由于特鲁多自由党赢得的联邦议会议员席位多出保守党36席，而特鲁多又是已经在台上的加拿大总理，所以特鲁多组阁成为少数党政府总理继续执政是不争的事实。

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多数党变少数党政府

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在大选投票前几个星期，联邦政府各部的资深职业官员们已经开始为新任部长们准备情况介绍简报，但他们的准备再好也还是要取决于少数党政府的部长们是否知道他们不能像多数党政府部长们那样自由的行使职权。

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组阁

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作为少数党政府总理，特鲁多首先遇到的挑战是如何组阁。组阁不但要挑选精明强干的议员出任部长职务、而且要考虑地区代表性和男女性别代表性。

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留给特鲁多用于组阁的时间并不多，因为新政府要处理的紧迫事情已经摆在面前，比如完成新版北美自由贸易协议的立法审批程序，和亚太经济合作峰会APEC不久之后将在智力召开，等等。

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缺乏经验

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特鲁多遇到的第二个挑战是，他依赖的主要顾问、自由党资深人士、和为自由党部长们服务的政治助理们都缺乏少数党政府执政的经验，他们习惯了过去四年作为多数党政府执政时享有的自由度和控制权，对于少数党政府要像走钢丝那样执政完全没有准备。

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考验

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特鲁多的第三个挑战是他的少数党政府的寿命能有多长要靠他的政治判断力和政治手腕。加拿大的少数党政府的寿命一般是两年，特鲁多在大选竞选期间许下的众多诺言在两年时间里能实现多少是个很大的问号。兑现竞选诺言对于多数党政府都是难事、更不要说是常常要面对议会不信任投票的少数党政府了。

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特鲁多的少数党政府还没有组阁执政，保守党领袖谢尔就已经开始数日子，说保守党在时刻准备上台取代自由党执政。

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少数党政府垮台后就要提前举行加拿大的全国大选，其结果是好坏都有。

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比如2004年自由党马丁少数党政府上台后不但是短命的，而且随后而来的是保守党十年的统治。而哈珀先是作为少数党政府总理执政，随后赢得了多数党政府的执政资格。

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总之，加拿大少数党政府总理的日子是天天如履薄冰，要见招拆招、在不同的问题上找不同的政党结成暂时性联盟以过议会的投票关。有时为了避免议会投不信任票使自己的政府垮台，少数党政府总理甚至要使用暂停议会会期的手段，就像前保守党政府总理哈珀所做的那样。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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