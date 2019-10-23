加拿大在世界男女平等榜排名下降

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在男女平等世界排行榜上加拿大的名次从2018年的第7位下滑到2019年的第11位，加拿大的排名前面又多了四个国家。

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在这个排行榜上名列前茅的是挪威和瑞典，排在最后的是也门和阿富汗。

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这一2019 Women, Peace and Security Index世界妇女、和平和安全指数是由美国Georgetown大学的妇女、和平和安全研究所与挪威首都奥斯陆的和平研究所共同研究和统计得出的。统计衡量的因素包括女性获得工作的机会、是否能在银行开户头、是否面临安全危险、国家议会中的女性议员数量，等等。

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比如美国在世界男女平等排行榜上的名次从2018年的第22位上升到2019年的第19位，主要是因为2018年美国国会中期选举选出了更多的女性议员。

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美国Georgetown大学妇女、和平和安全研究所所长Jeni Klugman指出，世界男女平等指数衡量的主要因素是根据联合国2015年通过的、要在2030年实现的全球发展目标名单上的17个目标选定的。

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