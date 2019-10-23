加拿大总理特鲁多：不会组建联合政府

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加拿大总理特鲁多在大选获胜后的第一次新闻发布会上说，他将和其他党进行合作，但是不会和任何一个党组成执政同盟。他表示，将在今后几周里和其他几个联邦政党的领导人分别会面，就他们的首要目标和如何进行合作与他们交换意见。

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他领导的加拿大自由党在星期一（10月21日）的大选中获得157个众议院议席，没有达到组成多数党政府所需的170席。他可以选择和其他党组成联合政府或多党政府，也可以在每一次提交法案时寻求不同政党的支持。

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自由党政府将继续推动跨山输油管扩建项目，并关注加拿大西部地区的诉求。新政府上台后的首要任务包括减排，减税和放宽安乐死限制。

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特鲁多表示，他接下来在物色部长人选组建内阁时仍然会注意其成员的男女比例。新内阁将在11月20日宣誓就职。

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在这次大选的四十天竞选期间，自由党和其主要政敌保守党的互相抨击经常充满火药味。特鲁多对此表示遗憾，并说自己要为此负一部分责任。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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