加拿大著名冰壶运动员因罕见分娩并发症死亡

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加拿大萨斯喀彻温省的著名冰壶运动员艾莉.詹金斯（Aly Jenkins）在生自己的第三个孩子时因羊水栓塞死亡，享年30岁。她生下的女婴目前还没有脱离危险。

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羊水栓塞是一种凶险但极罕见的分娩并发症，发病迅速。患者在分娩过程中或分娩后因羊水透过胎盘进入血液而产生休克，肾功能衰竭和凝血等症状，严重时导致猝死。

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詹金斯在过去两年中是萨斯喀彻温省女子冰壶队的成员。该省冰壶界为她的死感到震惊，并尽其所能帮助她的家人。

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加拿大妇产科医生协会说，羊水栓塞的病因目前尚不清楚，发病前也没有预兆。一旦发病，医生所能做的只是采取普通的急救措施，保持心率和血液循环。

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分娩时死亡在加拿大很少发生，但近年来有所增加，原因是年龄偏大和有其他健康问题的产妇比过去多。

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（RCI with CBC News， Brian Eneas， Bonnie Allen， Vik Adhopia）

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