加拿大 8 月份零售额略微下降

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加拿大统计局表示，由于食品和饮料商店的销售额下降，8 月份的零售额下降了 0.1％，为 515 亿加元。

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新出来的数据与专家们预测的相反，金融市场数据公司 Refinitiv 的数据显示，经济学家此前曾预期8月份的零售额应该不是下降，而是增长0.4％。

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加拿大统计局表示，食品和饮料商店的销售额在 8 月份下降了 0.8％，是 3 个月以来这一领域的首次下滑。

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食品超市和其他杂货店的销售额下降了 0.8％，啤酒、葡萄酒和烈性酒店的销售额下降了 1.9％，便利店的销售额下降了 0.1％，但特色食品商店的销售额则增长了 2.3％。

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同时，由于汽油价格下降，虽然汽油的销售量增长了 2.8％，但加油站的销售额则下降了 0.4％。

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另外，百货商店的销售额增长了 0.8％，汽车及零件经销商的销售额增长了 0.1％。

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如果是从销售量上看，加拿大 8 月份的零售销售量增长了 0.2％。

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（CP, CBC）

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