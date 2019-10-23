(CP/Sean Kilpatrick)

奥运老将，政坛新手：安省密尔顿选区议员范克沃登

作者 吴薇 |
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发表 2019年10月23日（星期三）16:31
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本次加拿大联邦大选的最大冷门之一是奥运金牌得主亚当.范克沃登（Adam Van Koeverden）击败了保守党副党魁雷特（Lisa Raitt），为自由党夺下了安大略省密尔顿选区。这个选区自成立起就是保守党的堡垒。在2011年那次大选中，保守党候选人的支持率更是比自由党高出30个百分点。

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37岁的范克沃登在加拿大皮划艇界可谓是功勋卓著的老将。他在二十年的运动生涯中总共获得过4枚奥运会奖牌和8枚世界锦标赛奖牌。在雅典奥运和北京奥运上两次担任加拿大代表团的旗手。但是在政界，这次大选获胜是他迈出的第一步。

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范克沃登在2008年北京奥运会上。(MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

体坛和政界至少有一点相同，那就是要勤勉努力。而这正是范克沃登的长项。他在接受CBC主持人Suhana Meharchand采访时表示，他喜欢为一件事付出努力，从中得到极大的满足感。他也认为选民应该有诚实、努力的候选人来代表他们。所以，他决定把自己曾经在水面上付出的努力转化一下，用来为自己在密尔顿的“邻居们”（他对选民的惯常称呼）服务。他并没有觉得这个转变太过艰难。他说，能够代表密尔顿选民进入加拿大众议院，对他来说是莫大的荣幸。

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在获得一个党的选区提名后和投票日之前这段时间里，候选人需要走遍选区，挨家挨户拜访选民，向他们介绍自己，倾听他们的烦恼和诉求，跟他们握手寒暄，有时候还要拍照。把这些事风雨无阻地做好几个月，永远面带斗志昂扬同时又善解人意的微笑，把疲惫和焦躁小心地藏好，这也是需要很大耐力的。范克沃登说，他过去训练的时候每天划桨一万次，竞选的时候每天敲二百户人家的门。

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对他来说，真要比较的话，在选民家门口跟人交谈比划20公里皮艇要容易得多。但二者之间是不同的。范克沃登认为，为奥运会训练的时候，虽说参加比赛是代表加拿大，但是他的刻苦努力主要还是为了把金牌挂到自己的脖子上。他在训练中关注的是自己的身体状况和自己的成绩。但是竞选就不同了。他关注的是选民。他做的那些事是为了让密尔顿选民在众议院有发言权，为了让自己的社区更加强大健康。作为一个体坛老将，他特别关注社区向公众提供的体育项目和活动。

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(Mark Gollom/CBC)

被范克沃登击败的保守党候选人雷特已经当了十一年议员，在哈珀执政时期历任自然资源部长、劳工部长和交通部长。范克沃登说，他非常尊重雷特。接下来两人要进行一系列交接。他在有了办公室和助手之后，雷特落选前正在处理的选区事务将会成为他的首要工作。他表示，他虽然是代表自由党参选的，但他首先代表的还是密尔顿市民。为了更好地为他们服务，他会要求在和雷特的交接工作上多花一些时间。

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特鲁多领导的自由党这次大选虽然获胜得以连任，但是却面临比过去更严重的地区利益冲突。范克沃登说，实际上左翼和右翼都有很好的想法。双方努力合作，加拿大才会赢。大选期间大家分为不同的阵营，加拿大多少被放在一边。但是现在大选已经结束了，不要再去分红队、蓝队或是橙黄队。我们都是“加拿大队”的成员，应该共同合作，为加拿大人服务。他说，这是他今后的努力方向。

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这是他作为加拿大皮划艇国家队的一员训练和比赛时的行事方式，也是许多政界人士在从政之初拥有而后来抛弃的想法。不过范克沃登表示，他去到渥太华后，会努力保持现在的雄心和乐观，尤其要记得自己首先代表的不是自由党，而是密尔顿的选民。

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范克沃登在多伦多出生，在奥克维尔市长大。他来自一个欧洲移民家庭，父亲是荷兰裔，母亲是匈牙利裔。他在2004年雅典奥运会上获得500米单人皮艇金牌和1000米单人皮艇铜牌，在2008年北京奥运会上获得1500米单人皮艇银牌，在2012年伦敦奥运会上获得1000米单人皮艇银牌。

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（RCI with CBC News，Suhana Meharchand）

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