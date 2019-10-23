担心前景：阿尔伯塔Husky公司裁员

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加拿大知名能源公司之一的Husky Energy Inc.星期二宣布设备投资计划和裁员计划。

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公司发言人Kim Guttormson表示，Husky公司在采取措施让自己的经营方向和经营规模与能源市场走势相协调。

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不过Husky公司没有向媒体透露具体的裁员规模。

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有报道说，Husky公司在卡尔加里公司总部办公大楼外面有一长串出租车在排队，这是在等待从大楼里出来手拿装满私人物品纸箱子的被裁员者。

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今年春天，由香港金融巨头李嘉诚财团控股的加拿大Husky公司宣布把今后5年的资本投资额削减10%的计划，不过仍然保持到2023年把石油日产量增加10万桶的目标。

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加拿大石油业分析人士认为，星期一大选结果是特鲁多自由党以少数党政府资格胜出，这让阿尔伯塔石油业对前景更缺乏信心，可能会引发新一轮的裁员潮。

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