曼尼托巴大学研究人员前往西非：研究埃博拉病毒如何影响生殖系统

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加拿大曼尼托巴大学（University of Manitoba）的研究人员即将前往西非，研究如何阻止埃博拉病毒的性传播。

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曼尼托巴大学的副教授杰森·金德拉楚克（Jason Kindrachuk）是研究团队的成员之一，他说，在感染了埃博拉病毒的男性幸存者中，约一半的人，这种病毒会在其生殖系统中留存 4 个月至 3 年之久。

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这意味着，埃博拉病毒的幸存者，在病好之后，仍可通过性关系传播该疾病。

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埃博拉第二轮大爆发

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刚果民​​主共和国 （Democratic Republic of the Congo）正在经历埃博拉病毒的第二轮大爆发。

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杰森·金德拉楚克（Kindrachuk）和曼尼托巴大学的两名博士研究生候选人将前往塞拉利昂，采访埃博拉的幸存者，收集各种信息，例如幸存者在激素水平、性欲方面的变化，以及受孕能力等等。

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这个西非国家是埃博拉第一轮疫情的发病区。

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金德拉楚克说，要进行研究必须去当地，不能绕开这些爆发过埃博拉的地区。

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在前往非洲之前，曼尼托巴大学的研究小组已开始分析埃博拉病毒如何进入生殖系统，以及对该系统有什么影响。

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存活机率为 50/50

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杰森·金德拉楚克说，到目前为止，我们仍不了解这种病毒如何对人类产生影响，也不知道它是否真的是来自大自然。

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世界卫生组织说，埃博拉病毒于1976年首次出现在非洲，这是一种罕见但严重的疾病，可以从人体内部破坏人体。

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平均而言，感染病毒的人的存活机率为 50/50。

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蝙蝠携带

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研究人员认为，这种病毒主要由蝙蝠携带，从野生动物传播给人。

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杰森·金德拉楚克表示，蝙蝠可能通过咬人或咬动物来传播病毒，而且非洲人通常也吃蝙蝠，所以，若被食用的蝙蝠带有埃博拉病毒，则吃了的人也可能被感染。

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他接着说，事实上，埃博拉的传播有许多途径，但目前人们的了解还非常不足。

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体液传播

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一旦有人感染了埃博拉病毒，这一病毒就会在人与人之间传播，传播的途径是被感染者或死亡者的体液，如血液或粪便都能传播该病毒。

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因此，如果一个人接触了埃博拉病毒者的体液，或沾有被感染者体液的物品，就可能会染病。

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这就是为什么在埃博拉疫情爆发区，医护人员被感染的情况并不少见。

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埃博拉病毒与生殖系统

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杰森·金德拉楚克和他的团队正在研究这种病毒如何进入生殖系统，以及为什么在系统中停留如此长的时间。

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他说，尽管数据还不完善，但有证据表明，埃博拉病毒会在长期内影响到精液。

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金德拉楚克说， 在少数情况下，女性也可以通过性关系把埃博拉病毒传给男性，但是，就埃博拉病毒如何影响女性生殖系统而言，目前的线索很少。

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他说，对男性采集的数据多一些，但普遍缺乏对女性的测试，这是因为很多女性不愿接受研究。

他说，从目前很少的可用数据来看，这种病毒在女性体内停留的时间似乎比男性要短。

金德拉楚克迫切希望搞清楚的另外一个问题，是埃博拉病毒是否能从母亲传给胎儿, 但目前还没有确凿的证据。

曼尼托巴大学副教授杰森·金德拉楚克表示，感染了埃博拉病毒的孕妇大多会流产，但出生的婴儿似乎并没有受到感染的迹象。

（CBC）

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