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加拿大大选最大赢家可能是碳税

作者 方华 |
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发表 2019年10月24日（星期四）11:29
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加拿大特鲁多自由党政府的碳排放税实行以来一直受到安大略省和西部几个省份的反对，在2019年联邦大选中也是保守党攻击自由党的一个主要目标。虽然大选结果是特鲁多自由党失去了在联邦议会的多数党地位、只能以少数党政府的资格执政，但特鲁多政府的碳税制度却可能是这次大选的赢家。

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选民支持减排

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2019年加拿大联邦大选的结果显示，多数加拿大人支持联邦政府采用某种形式的碳排放税政策减少加拿大的温室气体排放量，差不多三分之二的加拿大选民把选票投给了支持碳排放税的政党自由党、新民主党、绿党和魁北克党团。

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加拿大一些政治分析人士认为，在加拿大联邦议会获得席位的5个政党中有4个支持政府以收取碳排放税的措施来促进加拿大减少温室气体排放量；其中新民主党、绿党和魁北克党团还嫌特鲁多自由党政府的碳排放税收得不够多，难以让加拿大达到巴黎气候协议规定的减排目标。只有谢尔领导的保守党坚决反对自由党的碳排放税。

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当然，谢尔的保守党反对碳排放税的立场也是有一定民意基础的，不但加拿大西部平原省份阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和马尼托巴省反对自由党政府的碳排放税，加拿大最大省份安大略省的保守党政府也采取反对碳排放税的立场。加西地区能源省份民众反对碳排放税的情绪之高涨导致这次联邦大选中自由党在阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省全军尽墨、连一个联邦议会议席都没有得到。

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阿尔伯塔省保守党政府省长肯尼对特鲁多碳排放税的定语“工作杀手job-killing”在加西省份似乎是深入人心。

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成也萧何败也萧何

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(CP/Adrian Wyld)

加拿大政坛选举事务专家Stephen Carter认为，在气候变暖问题成为加拿大老百姓关注的重要问题的情况下，保守党反对自由党的碳排放税、却拿不出自己有说服力的减排措施，这样的立场是保守党难以在选票众多的大城市和周边地区取得突破性进展的一个主要原因，而特鲁多的自由党在减排问题上固步自封、没有与时俱进的改善自己的减排措施也是其失去部分选区席位的原因之一。

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Stephen Carter甚至认为，2019年的加拿大联邦大选可以被称作是气候变化大选，许多选民在大选投票日前最后一个星期做出把选票投给哪个政党的决定时，一个重要的衡量标准是哪个政党更重视减少温室气体排放。

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加拿大新民主党领袖辛格在大选电视辩论中给保守党领袖谢尔和自由党领袖特鲁多贴的标签让不少选民记忆犹新：辛格讥讽保守党领袖谢尔是气候变化否认者，自由党领袖特鲁多是减排拖延者。

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新民主党领袖辛格的言外之意是，自由党的特鲁多和保守党的谢尔在减少温室气体排放量方面不过是五十步笑百步而已。

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要与时俱进

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位于加拿大卡尔加里市的Mount Royal 大学政治学讲师Duane Bratt认为，保守党在2019年的联邦大选中本来有不错的获胜机会，但该党领袖谢尔却选择在不拿出像样温室气体减排计划的情况下就仓促上阵，错失了取代自由党执政的机会。

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Duane Bratt指出，在加拿大选民空前关注地球变暖问题的情况下，保守党如果想在下次大选中反败为胜就必须拿出自己能让选民信服的温室气体减排方案。否则，不管下次大选是在半年后发生还是在几年后发生，没有像样的减排方案保守党还是赢不了联邦大选。

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