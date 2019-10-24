萨省女犯猛增不得不扩建监狱

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加拿大西部平原省份萨斯喀彻温省政府计划扩建女子监狱，以应对女犯人数量猛增导致女子监狱人满为患的问题。

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在萨斯喀彻温省Pine Grove地区的女子监狱满员时可以接纳的犯人数量是188人，但现在已经有220人女犯人住在里面。在过去两个月中，由于没有多余监房只好让女犯人住在健身房里。

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省政府对今年该省女犯数量突然猛增的原因还没有得出结论。

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实际上，由于女犯人数量逐年增加，萨斯喀彻温省Pine Grove女子监狱在2012年已经进行了扩建，增加了60个监狱床位。萨斯喀彻温省White Birch女子监狱五年前也进行了扩建，增加了20个监狱床位。

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萨斯喀彻温省男犯监狱也面临人满为患的问题，只不过没有女子监狱人满为患的问题那么严重。今年8月份Saskatoon男犯监狱由于床位紧张而引发了犯人之间的打斗和骚乱。

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RCI with Alicia Bridges · CBC News

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