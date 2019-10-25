刚刚重新当选的自由党议员吉姆.卡尔被诊断出癌症

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星期一（10月21日），曼尼托巴省温尼伯市中南选区的自由党候选人吉姆.卡尔（Jim Carr）在大选中获胜。星期二，他被医生告知，他患了多发性骨髓瘤，肾脏功能也已受到影响。

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多发性骨髓瘤是血癌的一种，病症为负责制造抗体的白血球浆细胞不正常增生，侵入患者骨髓。加拿大每年新增大约2900名多发性骨髓瘤患者。这种癌症的五年存活率为44%。

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星期一晚，卡尔和自己的支持者庆祝大选胜利。(Tyson Koschik/CBC)

卡尔星期五发表声明公开此事。他表示自己已经开始接受化疗和透析治疗，但是会继续工作，他的选区办公室将照常向选民开放。根据声明披露的情况，卡尔在竞选期间出现了类似流感的症状，因此去做了一系列血液检查。星期一大选投票日，他接到了医生要他尽快去医院的通知。次日在进一步的检查后，医生得出了多发性骨髓瘤的结论。

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卡尔在2015年初次当选后一直被委以重任。他先是被任命为自然资源部长，在任期间，联邦政府出资买下了跨山输油管扩建项目。2018年夏季，北美自由贸易协定谈判最紧张时，他被调任国际贸易部长，负责开辟美国以外的出口市场。中国在孟晚舟引渡案后禁止进口加拿大油菜籽和猪肉等产品，他也是负责和中方沟通的主要官员之一。

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卡尔这个月刚刚过了68岁生日。他是俄国犹太人移民的后裔。在进入联邦政界之前，他曾在1988年到1992年期间当选为曼尼托巴省议会议员。

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他的一些同僚在推特上向他表示祝愿和鼓励。前文化部长若里（Melanie Joly）说，卡尔曾是指挥“许多场战斗的大将，而这一次将是你获胜的另一场战斗。”

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卡尔在声明中表示，他现在感觉不到病痛，精神很好。他已把自己的情况告知自由党领袖特鲁多，并重申他会继续担任议员。他还向为他治疗的医护人员表示感谢，并请求大家尊重他和家人的隐私。

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他是本次大选在曼尼托巴省当选或重新当选的四名自由党议员之一。自由党在该省丢掉三个议席，在另外两个中部平原省份阿尔伯塔和萨斯喀彻温则全军覆没。在曼尼托巴省当选的四名自由党议员所代表的都是位于温尼伯市的选区。

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华裔自由党议员陈家诺在2014年6月底的一次补选中当选，半年后查出鼻咽癌。他在2015年大选中再次获胜，但次年癌症复发，于2017年9月去世。

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前新民主党领袖雷顿（Jack Layton）在2010年2月透露自己被诊断出前列腺癌。2011年5月的联邦大选，他率领新民主党夺得前所未有的103个议席和官方反对党地位。两个月后，他披露了自己癌症复发的消息并宣布辞去党领袖职务。雷顿在当年8月22日病逝。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney, CP, Jordan Press）

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