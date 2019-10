加拿大作家阿特伍德获得英国名誉勋章

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

著名加拿大作家玛格丽特.阿特伍德(Margaret Atwood)获得英国名誉勋章。星期五(10月25日),英国女王伊丽莎白二世在温莎城堡为她颁发了勋章。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国名誉勋章(Order of the Companions of Honour)由英国国王乔治五世在1917年设立,获得者均为在文学、艺术、音乐、医学和政治等领域贡献卓著的人士。勋章获得者的人数固定在65人。其中45人为英国公民,另外20人来自英联邦国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据阿特伍德的小说《使女的故事》改变的同名电视连续剧使这位79岁的加拿大女作家近年来声名大噪。她今年出版的该书续篇《遗嘱》获得了英国布克文学奖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在授勋仪式后对记者说,女王到场让她的心情“有点激动”。93岁高龄的女王的活动日程令她感叹,她认为这对所有的人都是一个激励。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CP, CBC News)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada