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周末网络广播（2019年10月25-27日）

作者 方华 |
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发表 2019年10月25日（星期五）11:15
更新 2019年10月25日（星期五）15:46
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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的黎黎、吴薇和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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大选过后，加拿大新政府面临的挑战

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(DANIEL SLIM/AFP/Getty Images)

加拿大联邦大选落幕。自由党成功连任，但是失去了二十个议席和多数党地位。作为议会的少数党，它将需要其他党的支持来维持执政地位和治理一个地区对立日益严重的国家。吴薇报道

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大选落幕：阿尔伯塔省一个自由党议员也没有

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PHOTO : THE CANADIAN PRESS / SEAN KILPATRICK

加拿大 2019 年大选落幕，能源省份、保守党的大本营阿尔伯塔省，刚刚把自己从政府中 “选了出去”。阿尔伯塔省选出了 33 名保守党的议员和 1 名新民主党的议员，一位自由党的议员都没有。黎黎报道

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奥运老将，政坛新手：安省密尔顿选区议员范克沃登

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(CP/Sean Kilpatrick)

本次加拿大联邦大选的最大冷门之一是奥运金牌得主亚当.范克沃登（Adam Van Koeverden）击败了保守党副党魁雷特（Lisa Raitt），为自由党夺下了安大略省密尔顿选区。这个选区自成立起就是保守党的堡垒。在2011年那次大选中，保守党候选人的支持率更是比自由党高出30个百分点。吴薇报道

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曼尼托巴大学研究人员前往西非：研究埃博拉病毒如何影响生殖系统

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(Baz Ratner/Reuters)

加拿大曼尼托巴大学的研究人员即将前往西非，研究如何阻止埃博拉病毒的性传播。曼尼托巴大学的副教授杰森·金德拉楚克（Jason Kindrachuk）是研究团队的成员之一，他说，在感染了埃博拉病毒的男性幸存者中，约一半的人，这种病毒会在其生殖系统中留存 4 个月至 3 年之久。这意味着，埃博拉病毒的幸存者在病好之后仍可通过性关系传播该疾病。黎黎报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”。

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祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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