绿党领袖：该有新人领军绿党参加下次大选

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加拿大联邦绿党领袖Elizabeth May星期四在自己选区举行的记者招待会上表示，虽然她愿意继续作为选区议员参加联邦政治，但她不会作为绿党领袖参加下一次联邦大选、除非特鲁多的少数党政府明年就垮台、让绿党没有时间选出新领袖。

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Elizabeth May说，为了绿党在联邦政坛的稳定运行，在绿党产生新领袖前她会继续担任绿党的领导人。

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Elizabeth May还表示，在自己继续担任绿党领袖多长时间的问题上她不会独自做出决定，而是要与绿党另外两位联邦议会议员Nanaimo-Ladysmith 选区的Paul Manley和Fredericton选区的Jenica Atwin共同商议决定。

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虽然绿党在Elizabeth May的领导下民意支持率不断上升，每届大选都能增加一位联邦议会议员，但2019年的联邦大选中绿党并没有像预期的那样实现议员数量的突破性增长。

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一些专家们认为，今年大选绿党的表现未达预期和上了岁数的Elizabeth May本人的精力问题，是她心生退意的主要原因。

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RCI with Peter Zimonjic, Kathleen Harris · CBC News

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