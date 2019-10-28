（CP/Jeff McIntosh）

加拿大联邦大选过后，中部省份独立呼声重现

作者 吴薇 |
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发表 2019年10月28日（星期一）16:31
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加拿大最为人所知的分离运动在魁北克省。但实际上，在加拿大联邦这个松散的“合作社”里，有分离倾向的省份远不止魁北克一个。在东部，到现在还有纽芬兰人认为该省1949年加入联邦是个错误。在中部平原省份，对联邦的不满情绪从一开始就与之共存，有合适的机会和土壤时就会冒出头来。

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去年年底，一位主张阿尔伯塔省独立的卡尔加里大学教授仿照“英国脱欧”的合成词“Brexit”创造了“Albexit”，意即阿省退出加拿大。当时他表示，希望邻省萨斯喀彻温也一起脱加，但还没想好一个把萨省也包括进来的词。

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现在有人替他想出来了。这次大选过后，中部省份分离呼声再起，“Wexit”这个词也引起了人们的注意。它的意思是“西部脱加”。这一下不仅和阿省同属中部平原省份的萨斯喀彻温和曼尼托巴被包括进来，连西海岸的BC省如果想加入的话都不用另创新词了。

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2019年联邦大选后的加拿大政治版图。(CBC News)

这正是分离派人士、前保守党议员杰.希尔（Jay Hill）的想法。虽然他现在住在阿尔伯塔省，但是在2010年退出政坛以前是一个BC省北部选区的议员。他在接受CBC采访时表示，既然一个国家是可分的，那么一个省也是可分的。BC省北部的居民和阿尔伯塔省人的想法很接近。他们大可以和阿尔伯塔省及萨斯喀彻温省一起从加拿大联邦分离出来。这样一来，连中部没有出海口的问题都一并解决了。

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Wexit运动的发言人、前议员科尔潘（Allan Kerpan）说，大选结果揭晓后，在他们的脸书主页登录的人大大增加，现已达到两万多人。他认为，即使这些人里只有一半是真心的，也是一股不容轻视的力量。

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萨斯喀彻温省长斯科特.莫（Scott Moe）上星期致信联邦总理特鲁多，提出了取消碳税，修建输油管和改变现行的联邦平衡拨款政策等要求。科尔潘说，他所属的组织支持这些要求，并认为如果它们得不到满足，下一步就可以考虑就“脱加”之事征求公众意见了。

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积怨已久

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在刚刚结束的联邦大选中，自由党在阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省被剃了光头，无一人当选。在曼尼托巴省失去三个选区，有四人当选。

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自由党政府大力推动跨山输油管扩建，不惜出资45亿加元从承建公司手里买下整个项目。但是阿尔伯塔省人对此并不领情。他们认为联邦政府关于大型工业项目的环保评估和BC省北部海岸禁止油轮出入等法律是在给该省的能源工业设置障碍。

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另外，还有碳税，联邦平衡拨款和移民接收等问题，阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省对联邦积怨已久。

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分析人士：分离不现实

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但是，正如从嚷嚷“不过了”到真的离婚之间有相当一段距离一样，如果中部省份真的举行独立公投，许多对联邦不满的选民不见得会投赞成票。联邦大选之前在阿尔伯塔省进行的一项民调显示，71%的受访人认为联邦政府伤害了阿尔伯塔省，但是只有23%赞成脱离加拿大。在埃德蒙顿市，赞成脱加的受访人比例更是只有16%。

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尽管大选结果会使赞成脱加的人数上升，但民调分析人士布朗（Janet Brown）认为，许多人谈分离不是真的想跟加拿大联邦一刀两断。这只是他们表达不满的一种方式。

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阿尔伯塔省长肯尼 (CP/Amber Bracken)

萨斯喀彻温省的原住民已经表示反对脱离加拿大。萨斯喀彻温省政府也已明确表示不赞成。阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）自称公开的联邦主义者，并称分离运动不理性。

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现行联邦平衡拨款政策是2009年由哈珀政府制定的。当时肯尼是联邦移民部长。改革这项政策是他现在向特鲁多政府提出的要求之一。他还计划在阿尔伯塔省就这个问题举行全民公投，并组建一个委员会，就阿尔伯塔省在联邦内的地位征求省民意见。

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（RCI with CBC News, Mogan Modjeski, Drew Anderson）

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