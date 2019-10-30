加拿大成年人的运动量：不及格

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近些年来在加拿大，少年儿童的运动量不足以及与之相关的体重问题经常引起关注。但是根据最近公布的一份报告，十八岁以上的加拿大人的运动量也不及格，获得的平均评分为“D”。

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这份报告由非营利组织“Participation”发表。报告说，能够按照健康专家的建议每周运动150分钟的加拿大成年人只有16%，步行超过每天7500步的人只有52%。每天步行少于5000步被视为久坐或不爱活动，大约18%的加拿大人属于这一类。

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报告说，加拿大成年人平均每天在屏幕前坐着或斜躺着度过3.6个小时。而此前加拿大统计局的数据显示，86%的加拿大成年人每天除去睡觉时间外还有八个多小时坐着不动。

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Participation的健康专家范德鲁（Leigh Vanderloo）说，现在的人生活忙碌，大部分工作不是体力劳动，很多城市的设计也不适合骑车和步行。种种因素导致运动被排除在日常生活之外。

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她说，办公室的上班族可以用站着工作，走着开会或把车停得远一点等方式来加强锻练。但不论采取什么方式，最关键的是要让体育锻练成为每天日程里不可缺少的内容。

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（RCI with CP, CBC News）

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