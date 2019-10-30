正在南迁中的加拿大石油公司之一 Citadel Drilling (Kyle Bakx/CBC)

加拿大的石油钻探公司正在纷纷南迁至美国

作者 亚明 |
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发表 2019年10月30日（星期三）16:02
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加拿大西部石油产区的经济正在持续低迷，以至于很多石油公司为了生存，不得不花费巨额成本将采油业务迁到美国。在2014年油价暴跌之前，加拿大石油产区约有900座钻机， 而现在还剩约550座，其中也就有一半可开足马力。

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萨塔杜钻井公司（Citadel Drilling）目前就正在拆除在埃德蒙顿南部的钻井设备。对该公司的管理团队来说，这并不是一个容易的决定。它本来是加拿大公司，雇佣加拿大工人，也非常熟悉加拿大的石油工业。

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该公司两年前开始向美国德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部迁移。现在已将其全部六台钻机安装在那里，有100多名加拿大工人到那工作。

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Citadel Drilling首席执行官Dan HoffarthCBC)

公司的高管们当时作出迁移的决定很难。尽管事后他们觉得决定是对的。首席执行官丹·霍法斯（Dan Hoffarth）表示，当时作出南迁的决定是非常困难的。

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他解释为什么说这不是一个容易的决定，有多方面的原因。首先要拆除一台钻机并将其运到美国南部需要耗资约100万美元，设备和所有配件要装满57辆拖挂卡车。其次因为汇率，公司在美国的运营成本要高出约30%。尽管如此，他们还是决定南迁。

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他说：“如果公司继续在加拿大，将无法生存下去，不会坚持到今天。因为这里没有足够的条件支持公司的运营”。

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该公司在埃德蒙顿以南的尼斯库（Nisku）仍设有商店和设备堆场。但计划是全部迁走，只把公司总部留在卡尔加里。

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向南搬迁潮

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加拿大石油价格的暴跌始于五年前，因为生产的原油运不出去，只能低价促销，最低时还不及国际市场价格的一半。虽然后来采取了一些措施，使价格开始出现回升迹象，但由于缺乏运送原油的管道，仍然无法产生利润。

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阿尔伯塔省政府出台了限制石油产量以提振价格，以及降低储油量等措施。在一定程度上实现了价格的一些回升，但也产生了严重的后果，包括钻井活动的减少。

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在北美石油业界，投资者更愿意将钱投到美国，因为那里的管道容量更大，获得开采的许可证也更容易。越来越多的加拿大钻井和相关的服务公司将目光投向德克萨斯州，也有一小部分公司到美国的其他州以求生存。

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曾任加拿大油田钻井承包商协会主席的Mark Salkeld（CBC）

马克·萨尔科尔德（Mark Salkeld）在加拿大和国际石油行业工作超过35年， 也曾任加拿大油田钻井承包商协会主席。他说：“加拿大有很多石油公司正在向美国转移， 因为在加拿大他们没有回报，他们必须想办法生存”。

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他说，萨塔杜钻井公司的故事只是数百个故事中的一个。他所在的钻探设备租赁公司CLEANTEK，也已转移到美国。

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谈到为什么要搬迁到美国时，他说：“那里有生存的机会。如果您想继续做生意，那是明智的选择”。因为钻机的机组人员可以在美国南部全年工作，而监管环境的负担也减轻了。

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迁走的都是最先进的设备

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加拿大油田钻井承包商协会主席萨尔科尔德还提到另一个令人担忧的问题，离开加拿大的公司拥有最先进的钻井设备。

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(Christine Hopaluk Photography/Citadel Drilling/CBC)

萨塔杜钻井公司是一家规模相对较小，只拥有六座钻井平台的公司。但是，其钻机被认为是业内技术最先进的。

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另一家精密钻井公司则是加拿大最大的钻探公司，现在在加拿大的钻机只有不到50台，而在美国则有65台。

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萨尔科尔德说：“那些先进的钻机不见了。我们也很难指望它们会回来。”

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他说，现代钻机的成本可能超过2500万加元，这需要用采油的回报来支付。而加拿大西部的财务回报不足以回笼购买钻机的成本。

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萨塔杜钻井公司的首席执行官霍夫斯说，随着最好的设备离开该国，加拿大的油田的生产效率可能会降低，因为“现在仍在使用老式的第二代或第三代钻机，它钻井需要更长的时间”。

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萨尔科尔德说，他知道目前阿尔伯塔省政府正在采取措施以留住石油公司，包括大幅降低公司税。但即使铺设了新的输油管，创造了一切应有的条件，设备和工人也需要几年才能返回。

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但他仍然乐观地认为，有一天加拿大西部的石油工业将会重新繁荣。

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RCI with Kyle Bakx, CBC

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