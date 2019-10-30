新斯科舍省通过法案，将禁用一次性塑料袋

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新斯科舍省议会星期二（10月29日）通过了禁用一次性塑料袋的法规。新法正式实施后，轮胎，干洗后的衣物，鱼和散装食品仍然可以用塑料袋包装。目前塑料吸管和刀叉不在禁止之列，但是省政府今后有可能考虑把它们纳入禁令。

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新斯科舍省环境部长威尔森（Gordon Wilson）说，为了让商家和公众有足够的时间适应，新法将在一年后正式实施。但实际上，一些商店已经开始行动，并不是所有人都需要一年的适应时间。今年7月底，大型连锁超市Sobeys宣布旗下所有商店将在明年1月开始停止提供塑料袋。

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新斯科舍省环境部将在其网站上登出相关信息和知识，以帮助公众适应这个转变。

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蒙特利尔市从2018年元旦起开始禁用一次性塑料袋。温哥华市将从明年起开始禁止提供塑料吸管，泡沫外卖盒和泡沫杯。加拿大联邦政府计划自2021年起在全国实行类似禁令。

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（RCI with CBC News, Michael Gorman）

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