魁北克将实施对移民申请人的“价值观测验”项目

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魁北克省政府星期三宣布， 将从明年1月1日开始实施，对所有想来魁北克定居的新移民实施“价值观考试”。

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目前在魁北克执政的“未来联盟党”在去年竞选时就提出了要对申请移民魁北克的人进行“价值观测试”，以确保他们认真学习了“有关民主的价值观和魁北克的价值观”。 这将被当作获得在魁北克永久居留权的第一步。该法案在今年6月16日在省议会通过。

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按照魁北克省与加拿大联邦政府的协议，魁北克有自己筛选移民的权利。因此， 现任省长弗朗索瓦·勒格托（François Legault）可以不经渥太华认可，在移民申请人进入选拔程序期间进行法语和其它测评。之后再提交给联邦政府移民部以获得永久居留身份。

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在联邦大选期间，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）承认魁北克有权将考试作为选拔移民程序的一部分。

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魁北克政府周三在公报上宣布，所有成年移民申请人及其随行家属想要移居魁北克，都必须通过测试。只有未成年人或因健康原因无法参加测试的人可以豁免。

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公告中没有具体提到“价值观测试”中会包括哪些问题，只是笼统地说， 考题将基于《魁北克人权与自由宪章》中所表达的内容。而且及格的标准定在答对75%的问题。第一次测验没有达到要求者，可以有第二次参加考试的机会。如果第二次仍然通不过， 那移民申请人需要参加学习课程， 之后做第三次尝试。

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魁北克省移民部长西蒙·巴雷特（Simon Jolin-Barrette）将在周三晚些时候的新闻发布会上公布这一计划的更多细节。

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此前，魁北克省实施“禁止公务员工作时间佩戴宗教标识”的21号法案， 就已经引起争论。这次实施9号法案仍会招致批评。

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