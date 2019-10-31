加拿大经济 8 月增长 0.1%

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加拿大的国内生产总值有小幅上升，但没有达到专家们的预期。

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加拿大统计局的报告显示，加拿大的经济在 7 月份没有任何变化后，在 8 月份略有增长，国内生产总值增长了 0.1％。

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这个数字低于预期，金融市场数据公司 Refinitiv 的数据显示，经济学家原来普遍预测 8月份会增长 0.2％。

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制造业的表现最好，在经历了两个月的下降之后，制造业 8 月份增长了 0.2％，而服务业增长了 0.1％。

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加拿大统计局发现，在跟踪的 20 个行业中，8 月份有 14 个行业出现增长。

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从统计局发布的趋势表看，总体来讲，加拿大的 GDP 在 2016年以后就几乎是在 “直线上升”，难怪即便在贸易战持续、全球经济前景不确定、其他国家纷纷减息的情况下，加拿大央行仍有胆量按兵不动，不减息，维持基准利率。

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（CBC）

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