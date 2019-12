在加拿大也会因病致贫：陷入窘境的新斯科舍省大妈获得众人帮助

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

去年年底,63岁的新斯科舍省达特茅斯市民乔妮.拉特里奇(Joni Rutledge)因糖尿病并发症不得不截去三根脚趾。她原本尚属安稳的生活从那时起急转直下。她过去也听说过因病致贫,但从没想过这会发生在自己身上。

失去脚趾,住所和工作的“命运三连击”

拉特里奇当时在一个本地工业园的电话中心工作。手术后的病假休完后,由于没有完全痊愈,她只能上半天班,收入因此大大减少,未付的账单开始多起来。今年6月底,由于拖欠房租,房东要求她搬走。她到亲戚家暂住,搬家费时费力,又请了更多的假。除了糖尿病以外,她还有严重的关节炎,走路需借助拐杖。

在失去住所十天后,电话中心辞退了她,理由是她请假太多。拉特里奇说,她知道公司的规定,是她自己没能遵守,因此并无怨言。她把失去脚趾、住所和工作称为“命运三连击”。在那以后,她开始以自己那辆2010年的旧车为家,加入了无家可归者的行列。

在东游西荡一段时间后,她发现沃尔玛的停车场可以彻夜停车,从此便在那里过夜。有时天气太冷,她就把车发动几分钟取暖。需要方便或洗漱的时候就去一公里外的加油站。

由于是被辞退的,她没有权利申请失业金。省社会服务部那里本来也许可以领到一点补助,但是为此她需要有一个通信地址。她每月唯一能领到的是来自联邦政府的277加元退休金。

她觉得自己落到这步田地很丢脸,尽量不让熟人和亲友知道。但是时间长了,她渐渐引起了人们的注意。本月初,当地媒体《纪事先驱报》的专栏作者德蒙特(John DeMont)采访了她。

别说地方媒体不管用

德蒙特在他的专栏中讲述了拉特里奇的遭遇并写道:“除非事情发生变化,否则你知道在哪里能找到她。在沃尔玛停车场的最左边,她在等待冬雪落下。”

许多人找到了她,其中包括前同事,多年不见的儿时玩伴和中学同学。她所在选区的议员听说此事后去省社区服务部理论,为她争取到几天的住宿费用。她因此得以住进一家汽车旅馆。随后一个不愿透露姓名的好心人又为她付了接下来的房费。德蒙特在一篇后续报道里颇自豪地说:“别告诉我地方媒体不管用。”

更让拉特里奇感动的是来自陌生人的小小的善举:一个男子给她送来一碗他太太做的鸡汤;一个老太太给她织了帽子和围巾;一个年轻的单亲妈妈塞给她五块钱,一面道歉自己拿不出更多。几个住在布雷顿角的人开了几个小时的车来看她,给她带来的日用品装满了后备箱。

在许多熟人口中,拉特里奇是个善良无私的人。她为了照顾母亲从安大略省回到家乡,在母亲去世后还照料过患癌症的兄弟和有残疾的侄女。一个饲料店老板告诉德蒙特,她自己不养狗,但有一段时间常来他店里为同事的狗买零食。

拉特里奇的朋友们一方面同情她的遭遇,另一方面也质疑为什么新斯科舍省的社会福利体系没能帮助她。拉特里奇说,这个体系是有裂缝的。许多人掉进了裂缝,而有些裂缝本来是不该存在的。

德蒙特说,这样一个乐于助人的女子就在我们眼皮底下坠入裂缝,她的遭遇因此让许多人受到震动。

现在,新斯科舍省社区服务部正在给拉特里奇在该省的老年公寓找住处。她的一个前同事为她在网上发起众筹,到目前为止已筹得8000多加元。

(RCI with CBC News, As It Happens, Chronicle Herald, John DeMont)

