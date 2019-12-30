遭黑客勒索后，加拿大医疗服务公司LifeLabs面临11.3亿加元集体诉讼

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加拿大医学化验检测服务公司Lifelabs的一些客户在安大略省高等法院对该公司提出集体诉讼，要求赔偿11亿3千万加元。两个星期前，该公司被曝出遭黑客攻击和勒索。公司向黑客支付了赎金，但仍有多达1500万人的个人信息被盗，其中包括姓名，地址，出生日期，电邮和医疗卡号码。

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代理诉讼案的律师发表声明，谴责该公司疏忽大意，违反合同，侵犯了顾客的隐私，并违反了加拿大的隐私保护法和消费者保护法。信息被泄露的顾客因此信用受损，受到精神压力，生活受到影响。

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个人信息遭泄露的客户主要集中在安大略省和BC省。LifeLabs在本月早些时候向公众道歉，并请客户放心，因为没有证据显示被盗信息落入犯罪集团之手。该公司还保证加强网络安全措施，并为客户提供安全服务。

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（RCI with CP, CBC News）

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