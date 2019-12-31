竞争不过其他省：新不伦瑞克省护士流失严重

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新不伦瑞克省（New Brunswick）护士联盟（NBNU）责怪省政府没有为留住该省的护士专业毕业生采取足够的措施。

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护士联盟工会说，在 2018 年，新不伦瑞克省每 5 个刚毕业的护士中就有1人离开了该省，去其他省工作，新不伦瑞克省是全国护士系毕业生 “流失率” 最高的省份之一。

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各省竞争护士

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加拿大广播公司报道说，一些省份为招聘护士采取了一系列奖励措施，例如提供应聘奖金以及搬家的费用。

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在新斯科舍省、纽芬兰和拉布拉多省，这些奖励可达 10,000 加元，在爱德华王子岛省则高达 15,000 加元。

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而新不伦瑞克省则对应聘的护士只提供 1,500 至 5,000 加元的财政奖励。

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新不伦瑞克省护士联盟的主席 Paula Doucet 表示，省政府必须采取更有效的措施，而且，各个医院也不应该等到最后一刻才去新不伦瑞克大学 （University of New Brunswick）和蒙克顿大学（ University of Moncton）招收护士系的毕业生。

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省政府说，今后 8 年内，新不伦瑞克省将有 1300 个护士职位短缺。

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（Radio-Canada）

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