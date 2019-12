竞争不过其他省：新不伦瑞克省护士流失严重

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新不伦瑞克省(New Brunswick)护士联盟(NBNU)责怪省政府没有为留住该省的护士专业毕业生采取足够的措施。

护士联盟工会说,在 2018 年,新不伦瑞克省每 5 个刚毕业的护士中就有1人离开了该省,去其他省工作,新不伦瑞克省是全国护士系毕业生 “流失率” 最高的省份之一。

各省竞争护士

加拿大广播公司报道说,一些省份为招聘护士采取了一系列奖励措施,例如提供应聘奖金以及搬家的费用。

在新斯科舍省、纽芬兰和拉布拉多省,这些奖励可达 10,000 加元,在爱德华王子岛省则高达 15,000 加元。

而新不伦瑞克省则对应聘的护士只提供 1,500 至 5,000 加元的财政奖励。

新不伦瑞克省护士联盟的主席 Paula Doucet 表示,省政府必须采取更有效的措施,而且,各个医院也不应该等到最后一刻才去新不伦瑞克大学 (University of New Brunswick)和蒙克顿大学( University of Moncton)招收护士系的毕业生。

省政府说,今后 8 年内,新不伦瑞克省将有 1300 个护士职位短缺。

(Radio-Canada)

