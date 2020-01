美炸死伊朗将官让中东局势急剧恶化

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美军在伊拉克巴格达机场附近用火箭弹炸死伊朗革命卫队精锐部队的高级将领Qassim Soleimani后,国际社会呼吁美国和伊朗保持克制,不要让突然恶化的海湾局势失去控制。

伊朗最高领导人Khamenei已经誓言要对美国击杀伊朗高级将领的暴行给以严厉的报复。

国际石油市场价格出现猛升局面。

有报道说,美国总统特朗普亲自批准了这一精准猎杀伊朗精锐部队高级指挥官的军事行动,以报复伊朗支持的伊拉克什叶派民兵包围、冲击美国驻伊拉克首都巴格达大使馆的行动。

美国国务院证实,美国驻巴格达大使馆处于关闭状态,并要求所有在伊拉克的美国公民立即离开伊拉克。

目前有5200名美国军人驻扎在伊拉克,主要从事培训伊拉克政府军的工作。

在美国总统特朗普宣布撤出2015年奥巴马政府与伊朗达成的核协议之后,伊朗和美国之间的关系就不断紧张。

RCI with The Associated Press、CBC News

