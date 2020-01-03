谁会在2020年的保守党领袖选举中胜出？

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今年六月份加拿大保守党将选出新的党领袖。鉴于自由党在下一次大选时再度连任的可能性降低，因此新的保守党领袖成为下一任加拿大总理的可能性相应增大。这个前景也许会吸引更有能力的保守党人士加入角逐。

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CBC政治分析人士格勒涅（Éric Grenier）认为，今年的保守党领袖竞选将会和2017年希尔（Andrew Scheer）当选的那一次不同。一方面如前所述，自由党已经连胜两次大选，第一次势不可挡，第二次只能组成少数政府，第三次的战斗力和支持率，按常理来说一定会下降。那些在2017年选择观望的老将，这一次可能会因此动心。

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不过从过去的大选结果来看，自由党在连续两次获胜后，从未输掉过第三次大选。

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另一个不同是竞选的时间。2017年那一次，候选人有更充裕的时间进行准备。最早参选的候选人早在离投票还有一年多时就开始准备了。这一次，由于少数党政府寿数有限，大选很可能更早开始，因此保守党必须抓紧时间。

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但候选人仍需在相同规则下竞争

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保守党领袖选举是按选区计票，赢得最多选区支持的候选人获胜，无论一个选区内有多少投票者。保守党内部一直存在改成一人一票的呼声。但至少今年六月份这一次投票还会按照现行规则进行。

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这就使选区多的省份决定权更大。加拿大的联邦选区是按人口分配的。人口最多的安大略省有121个选区。阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省是保守党的大本营，但是两个省的选区加起来只有48个。而魁北克一个省就有78个。

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候选人需要获得不同地区、不同派别的支持

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获得自己所在省份以外地区的支持非常重要。上一次保守党领袖选举，来自西部的希尔在魁北克省以他的奶制品政策为自己获得了足够的支持者。他的主要对手贝尼耶（Maxime Bernier）是魁北克省议员，但是在其他地区也很受欢迎。

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保守党并不是铁板一块，内部存在不同派别，尽管它们之间的划分不清晰且时时变化。获得不同派别的支持是坚持到最后一轮投票的关键。2017年的保守党领袖竞选，希尔的优势是除了他自己所属的“哈珀派”以外，党内的温和派和社会保守主义人士都不讨厌他。那些不希望看到哈珀被彻底否定的人在他和贝尼耶之间也选择了他。当这些人原先支持的候选人在前几轮投票中被击败后，希尔就成了他们的选择。

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格勒涅认为，这一次也是一样，胜利属于获得更多派系和地区支持的人。现在还看不出谁更有优势。但是有两个“风向标”值得注意，一是候选人筹得多少竞选经费，二是他能获得多少本党议员的公开支持。

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（ CBC News, Éric Grenier）

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