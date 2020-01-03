根据一个最新报告，西捷航空公司（WestJet）是加拿大最准时的航空公司， 加拿大航空公司 （Air Canada）排名第 20。
OAG 公布年度准点率排名
旅行数据提供商 OAG 公布了 2019 年航空公司准点率报告，报告说，总部位于卡尔加里市的西捷航空有限公司 （WestJet Airlines Ltd.）去年航班的准点率达到 79%，在北美航空公司中排名第 6，是加拿大准点率最高的公司。
加拿大航空公司也终于挤进了 “准时联盟”，获得的名次是 20 名，排在美国的大型航空公司、英国航空公司（British Airways）、汉莎航空公司（Lufthansa）和中国国际航空公司（Air China）的后面。
OAG 的报告称，总部位于蒙特利尔市的加拿大航空公司航班的准点率达到了 66％。
航班准时率高的机场
加拿大只有两个机场进入了 2019 年航班准点率高的机场前 20名：卡尔加里机场和埃德蒙顿机场。
这两个机场在 “准时机场” 中分别排名第 17 位和第 20 位。
OAG 的报告把 “准时绩效”（OTP）定义为在计划时间的15 分钟内到达或起飞的航班。
乘客投诉增加
OAG 的数据分析师约翰·格兰特（John Grant）表示，尽管随着费用的增加和机上座位空间的缩小，人们对航空公司的不满情绪上升，但全球的航空公司和机场的准时率表现 OTP “正在达到接近峰值的水平”。
根据加拿大交通署 （Canadian Transportation Agency）的数据，从2015-16年至2017-18年，有关加拿大航空业服务的投诉增加了 570％以上。
在2017-18年度的 5,565 起乘客投诉中，绝大多数是针对加拿大航空公司的，航班中断和行李问题是最常见的投诉原因。
美国的航空公司
美国有 6 家航空公司进入了大型航空公司的准时前 20 名，包括达美航空 （Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines）、美国航空公司（American Airlines）、联合航空 公司（United Airlines）、捷蓝航空公司 （JetBlue）和阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）。
美国的达美航空是在前20排行榜中排名第 4，但是北美航空公司中准时率最高的航空公司，其准时航班率为近 84％。
OAG 的约翰·格兰特（John Grant）表示， 达美航空虽然运营规模大，但仍继续在准时率 OTP 上占据领先地位。
OAG 是一个为机场、航空公司和旅行技术公司提供数字航班信息和分析的公司。
（CBC）
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论