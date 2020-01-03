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根据一个最新报告，西捷航空公司（WestJet）是加拿大最准时的航空公司， 加拿大航空公司 （Air Canada）排名第 20。

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OAG 公布年度准点率排名

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旅行数据提供商 OAG 公布了 2019 年航空公司准点率报告，报告说，总部位于卡尔加里市的西捷航空有限公司 （WestJet Airlines Ltd.）去年航班的准点率达到 79%，在北美航空公司中排名第 6，是加拿大准点率最高的公司。

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加拿大航空公司也终于挤进了 “准时联盟”，获得的名次是 20 名，排在美国的大型航空公司、英国航空公司（British Airways）、汉莎航空公司（Lufthansa）和中国国际航空公司（Air China）的后面。

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OAG 的报告称，总部位于蒙特利尔市的加拿大航空公司航班的准点率达到了 66％。

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航班准时率高的机场

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加拿大只有两个机场进入了 2019 年航班准点率高的机场前 20名：卡尔加里机场和埃德蒙顿机场。

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这两个机场在 “准时机场” 中分别排名第 17 位和第 20 位。

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OAG 的报告把 “准时绩效”（OTP）定义为在计划时间的15 分钟内到达或起飞的航班。

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乘客投诉增加

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OAG 的数据分析师约翰·格兰特（John Grant）表示，尽管随着费用的增加和机上座位空间的缩小，人们对航空公司的不满情绪上升，但全球的航空公司和机场的准时率表现 OTP “正在达到接近峰值的水平”。

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根据加拿大交通署 （Canadian Transportation Agency）的数据，从2015-16年至2017-18年，有关加拿大航空业服务的投诉增加了 570％以上。

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在2017-18年度的 5,565 起乘客投诉中，绝大多数是针对加拿大航空公司的，航班中断和行李问题是最常见的投诉原因。

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美国的航空公司

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美国有 6 家航空公司进入了大型航空公司的准时前 20 名，包括达美航空 （Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines）、美国航空公司（American Airlines）、联合航空 公司（United Airlines）、捷蓝航空公司 （JetBlue）和阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）。

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美国的达美航空是在前20排行榜中排名第 4，但是北美航空公司中准时率最高的航空公司，其准时航班率为近 84％。

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OAG 的约翰·格兰特（John Grant）表示， 达美航空虽然运营规模大，但仍继续在准时率 OTP 上占据领先地位。

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OAG 是一个为机场、航空公司和旅行技术公司提供数字航班信息和分析的公司。

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（CBC）

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