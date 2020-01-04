谷歌地球故事创建工具- 在3D地图上讲述你的故事

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谷歌新闻倡议 11月更新的新闻简报中向用户汇报了2019年所完成的一些项目。在“开发新技术讲故事”中，他们提到了为谷歌地球（3D的全球谷歌地图）所开发的和新闻媒体相关的项目。

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这个被称为“谷歌地球的新创作工具” 可以被用来把数字地球变成讲故事画布，创作一幅关于对你来说重要的地方的地图或故事。

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谷歌称，使用谷歌地球中的创建工具可以绘制自己的地标、线条和形状，然后将自定义文本、图像和视频附加到这些位置。也可以将你的众多故事组织成一个系列故事，与其他人合作创作。当你完成故事后，可以和别人分享。通过点击新的“呈现”按钮，你的观众将能够在你定制的谷歌地球叙事中从一个地方飞到另一个地方。

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“我们总是通过分享对我们重要的地方的故事而联系在一起。它很可能是围绕营火开始的，长老们讲述着对他们的人民来说神圣的地方的故事。今天，我们用科技来庆祝我们的祖先，提高对我们关心的地方的认识，并重新点燃对家的记忆。” 谷歌博客

这个项目是两年前启动的谷歌地球讲故事（Voyage项目）的一个延续，当时谷歌开始实验把故事和谷歌地球相连。这一次的更新，是更全面地赋予用户讲述故事和标注地图的能力。

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创作工具现在可以在谷歌地球的网站上找到。新版本工具改进了兼容性，可以iOS或安卓应用在移动和平板设备上查看项目，可以和与谷歌云储存（Google Drive）集成。在项目创作中可以邀请其他人共同合作，协同创作项目。

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