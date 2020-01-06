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大量中国孕妇来加拿大生孩子引反感

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年1月6日（星期一）10:45
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越来越多的外国怀孕女性以旅游者身份来加拿大生孩子，图的是孩子一出生就自动具有加拿大公民的身份。

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获得公民身份的捷径

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这种钻加拿大移民法空子的行为也对加拿大公费医疗系统带来了额外负担，一些外国孕妇生孩子后一走了之、把巨额住院费、医药费留给加拿大纳税人去承担。

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加拿大广播公司电视台调查报道节目The Fifth Estate 报道说，世界上只有少数国家（约三十多个）不论生身父母的国籍、只要是在本国境内出生就给与本国公民身份，加拿大就是这些国家中的一个。

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地广人稀又是西方发达国家的加拿大一直对世界许多国家的民众具有移民吸引力，而到加拿大生娃就成为不少人曲线实现移民目标的一个途径。

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大陆孕妇

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加拿大统计局目前没有每年到底有多少外国孕妇在加拿大生孩子方面的统计数字。不过根据来自加拿大医疗卫生信息研究所和来自魁北克省医院的数字，2018年大约有5千名新生儿的母亲属于旅游孕妇，这比2017年的数字增长了15%。

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以旅游者身份进入加拿大生孩子的生娃大军中的主力是来自中国大陆的孕妇。中国旅游孕妇喜欢在不列颠哥伦比亚省、安大略省和魁北克省的医院生孩子。

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列治文医院 / Annie Burns-Pieper

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华近郊区的列治文医院就是中国大陆旅游生娃孕妇集中的医院。2019年这个医院妇产科接生的婴儿中几乎四分之一是中国大陆旅游产妇生下来的。

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一条路服务

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列治文、温哥华地区也出现了几个从产妇备产、坐月子、到办理婴儿加拿大身份等的一条龙服务公司。

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来自中国山东的旅游产妇Cathy Shi在列治文医院生下了她第三个孩子，她说来加拿大生孩子是为了给孩子提供更多的机会，因为有了加拿大身份就能比较容易的在加拿大上大学、就业或选择在加拿大生活。

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在加拿大不列颠哥伦比亚省行医的儿科医生Mudaffer Al-Mudaffer认为，那些以生孩子为目的来加拿大的旅游者，在加拿大医院生完孩子、为孩子办理得到加拿大身份的文件之后就离开加拿大，这种行为对加拿大公费医疗系统的正常运行和公平性带来了负面影响。

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负责管理列治文医院的温哥华沿海地区医疗服务局Vancouver Coastal Health拒绝了加拿大广播公司记者提出的采访要求，并对下属雇员发出警告、要他们不要接受媒体采访。

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Matt Rourke/The Associated Press

护士们的抱怨

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尽管有上述警告，仍然有两位在职护士和两位已退休的护士接受了加拿大广播公司记者的采访，唯一的条件是播出报道时不要公布她们的名字。

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这四位列治文医院的护士说，2013年以来旅游孕妇在列治文医院生孩子的人数翻了三倍，这些人中许多来自中国大陆，她们没有公费医疗资格所以自己付费入院生孩子，常常是用现金付账。这些非正常增加的产妇不但增加了医院产科护士们的工作强度、而且让本地加拿大产妇无法得到她们应该得到的医疗服务；因为没有公费医疗待遇的外国产妇付费1万多加元，医院往往让她们获得优先待遇。

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加拿大广播公司报道说，来列治文医院生孩子的中国大陆旅游孕妇主要找两位讲普通话的医生Dr. Xin-Yong Wang 和 Dr. Brenda Tan为她们接生和负责产前产后的问诊。2014年以来在列治文医院接生的2206个旅游产妇的孩子中，有1300名婴儿是由这两位医生接生的。

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呆账

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加拿大医院对没有公费医疗的外籍产妇根据是选择自然生产还是剖腹产收取1万到1万6千加元的预付款。但有时产妇会出现难产或新生儿出现紧急病症的问题，这会让医院账单翻翻上升。有些产妇会选择偷偷逃走以逃避账单的做法。

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温哥华郊区的列治文医院2017年以来已经有2百万加元的外籍孕妇账单由于没人付账而成了呆账。

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RCI with Annie Burns-PieperLisa Mayor · CBC News

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