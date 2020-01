副总理弗利兰再与阿尔伯达省长肯尼会面

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

阿尔伯达联合保守党政府正咨询相关法律条款,希望更多自主权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二,加拿大自由党政府副总理、政府间事务部长克里斯·弗利兰在卡尔加里与阿尔伯达省长杰森·肯尼,以及卡尔加里市长纳什会面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

肯尼首先恭祝弗利兰圣诞快乐 —— 因为弗利兰来自乌克兰东正教背景,今天是东正教的圣诞节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还表示,感谢弗利兰保持开放态度,愿意倾听阿尔伯达的声音。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而阿尔伯达省团结保守党政府正在进行咨询,以期从联邦得到更多的自治权,包括自己的养老计划和警队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗利兰则表示,她希望与肯尼商讨阿尔伯达省碳排放大户的税务问题,以及加入新的北美自贸协议议题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在周一和周二,与埃德蒙顿以及卡尔加里市长见面时,弗利兰表示,我们真的开始卷起袖子,完成实质性工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

肯尼表示,希望在今年初看到阿省与联邦之间有合作的共同基础。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年十月加拿大联邦大选之后,自由党只能够组建少数党政府,而在西部阿尔伯达以及萨斯喀彻温省,自由党没有得到一个议席。这两个省份抱怨在石油工业方面缺乏政府联邦支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗利兰来自阿尔伯达省。她在新一届内阁担任副总理以及政府间事务部长,希望能够缓和西部两省与渥太华的紧张关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Economic development and municipal issues are on the agenda for deputy PM Freeland’s meeting with @nenshi this afternoon. #yyccc pic.twitter.com/fHSjinYonr

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— Scott Dippel (@CBCScott) January 7, 2020