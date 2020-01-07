加拿大是否会卷入美国和伊朗的冲突？

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美国和伊朗几天来互相威胁。继美国总统特朗普在推特上声称已经瞄准52个伊朗目标之后，伊朗宣布已制定13种报复美国的方案，并把特朗普列为恐怖分子，把美军列为恐怖组织，发誓血债血偿。加拿大和美国同属北约。如果美伊冲突进一步升级，美国是否会要求北约盟国支援？而加拿大应该采取什么立场？

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这些问题暂时还没有明确答案。现在北约和加拿大最关注的是有可能变成美伊冲突战场的伊拉克。星期一（1月6日），加拿大外长尚帕涅在（François-Philippe Champagne）和伊拉克外长哈吉姆举行电话会谈后强调，加拿大将继续为保障伊拉克的稳定和统一、为防止“伊斯兰国”卷土重来而努力，伊拉克正在进行的政治、经济改革需要和平与稳定。

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数百名加拿大军人正在伊拉克执行北约培训任务

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这意味着目前在伊拉克为军队提供培训的250多名加拿大军人仍将留在那里。这个培训项目属于北约在伊拉克的军事行动，由加拿大女中将加里尼昂（Jennie Carignan）负责指挥。加上执行其他任务的人员，目前共有五百多名加拿大军人在伊拉克。伊朗圣城旅指挥官苏莱曼尼上周五被美国无人机炸死后，伊拉克局势骤然紧张。北约已暂时叫停培训工作，并要求非必要人员撤出伊拉克，在科威特待命。留在伊拉克的军人也被要求加强警戒。

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加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）在接受CBC采访时表示，北约并没有决定终止行动。他希望培训项目不要半途而废。但是他也承认，在伊拉克议会通过要求外国军队撤出伊拉克的决议后，情况变得更加复杂。伊拉克议会在1月5日通过的决议要求政府取消关于外国协助抗击“伊斯兰国”的协议和要求，终止外国军队在伊拉克的部署。这项决议没有法律效力，但是政府可以据此采取行动。

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这项决议由什叶派议员提出。库尔德议员和逊尼派议员并不希望美军撤出。但是这项决议得到了伊拉克临时总理马哈迪的支持。

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《环邮》评论：沉默可能是特鲁多此时最好的选择

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北大西洋公约第五条规定，如果一个成员国遭到攻击，所有其他成员国必须共同还击。《环球邮报》专栏作者伊比森（John Ibbitson）说，如果美国和伊朗之间的冲突加剧，特朗普可以根据这一条款要求北约出兵。加拿大、英国和法国等北约成员国过去几天来一直在呼吁双方克制。它们肯定不希望接到这种要求。

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绝大部分加拿大人更是不想跟中东的军事冲突扯上任何瓜葛，“尤其由美国牵头的，尤其是由这一位总统领导的。”如果美国真的提出要求，特鲁多必须在北约义务和国内民意之间找到一个平衡点。另外，加拿大现在的第一要务是让加美墨自由贸易协定被顺利批准。特鲁多并不想在这时候激怒特朗普。

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所以，在短期内，特鲁多还是保持低调少说话为好。他现在也正是这么做的。

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（RCI with Radio-Canada, Globe and Mail, John Ibbitson）

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