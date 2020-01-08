加拿大总理特鲁多：坠毁乌克兰客机上绝大部分乘客的目的地是加拿大

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加拿大总理特鲁多说，星期三（1月8日）下午在多伦多降落的一架客机上有138个空座位，它们的主人是在伊朗坠毁的乌克兰国际航空公司PS752航班的乘客。这架飞往乌克兰首都基辅的客机在当地时间6点12分起飞几分钟后坠毁，机上176人全部遇难。特鲁多说，他们当中有138人本来要在基辅转机飞往加拿大，其中至少有63名加拿大公民。

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特鲁多说，他们将不会回家与亲人、朋友或同事重逢。“没有语言可以消除你们的痛苦，但我希望你们知道，整个国家都和你们在一起，分担你们的悲伤。”

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正值寒假过后学生返校。从今天上午开始，加拿大各地的大学陆续发布噩耗。目前已有康考迪亚大学，阿尔伯塔大学，温莎大学，约克大学，多伦多大学，渥太华大学、圭尔夫大学和卡尔顿大学等高校得知有学生死于这次空难。阿尔伯塔大学的一对讲师夫妇和他们的两个女儿全部遇难。

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在63名遇难加拿大公民中，有30人来自阿尔伯塔省埃德蒙顿市。

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特鲁多重申这次空难将被彻底调查。加拿大和伊朗没有外交关系。特鲁多表示，意大利、澳大利亚和乌克兰等国家将协助加拿大向遇难者家人提供领事服务。加拿大外长尚帕涅也将和伊朗外长保持沟通。

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此前伊朗方面已经找到坠毁飞机的黑盒子，但是表示不会把它们交给乌克兰国际航空公司。

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乌克兰客机坠毁前，伊朗向伊拉克境内的两个美军基地发射弹道导弹，以报复美军炸死伊朗圣城旅指挥官苏莱曼尼。特鲁多对这次导弹袭击表示谴责，并证实说，遭到导弹袭击的军事基地内有加拿大军人，但是无人伤亡。

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(RCI with CBC News, CP, AP)

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