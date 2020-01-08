大西洋沿岸省份陷入暴风雪，学校停课，航班延误

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星期三，加拿大大西洋沿岸省份面临狂风暴雪，导致许多学校停课，一些航班延误或被取消。

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加拿大广播公司报道说，新斯科舍省的情况最为恶劣，环境部已向全省大部分地区发出降雪警告，预计将降雪 20 至 35 厘米。

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另外，新斯科舍省一天都有大风，预计阵风会达到每小时 60 公里，布雷顿角（Cape Breton）的风速会达到每小时 80 公里。

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星期三，哈利法克斯市、布雷顿角等地区的学校都宣布停课，哈利法克斯国际机场 Halifax Stanfield International Airport 的许多航班出现延误或被取消。

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在新不伦瑞克省，预计南部地区周三将降雪 5 至 10 厘米，风速最高时速约为 50 公里/小时。

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加拿大广播公司 CBC 的气象学家 Ryan Snoddon 说，预计大西洋沿岸地区的强风和大雪将在星期四早上结束。

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（CBC）

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