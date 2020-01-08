加拿大首都渥太华发生枪击案，一死三伤

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加拿大首都渥太华市星期三（1月8日）发生枪击案，一人当场死亡，三人受伤。伤者中有一名15岁少年。到本文发稿为止，嫌疑人仍在逃。警方呼吁公众提供信息。

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加东时间早上7点半左右在Gilmour街的一栋两层楼里，有人叫了救护车。此地位于议会山南部大约一公里处。警方关闭了Kent街和Lyon街之间的路段。附近的天主教学校一度实行紧急安全措施，要求学生留在室内，现已解除警报。

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渥太华市长沃森（Jim Watson）在推特上呼吁公众提供线索，并感谢在第一时间赶到现场的救护人员。

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住在附近的一个居民告诉记者，发生枪击案的两层楼是Airbnb的短租房，里面有三套公寓。枪击发生在一层楼。他看到两人被担架抬出，其中一名男子告诉警察自己20岁。他还说，这一带有各种类型的住房，住户也很杂，惊动救护车是常事。

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（RCI with CBC News, CP）

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