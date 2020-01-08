纽芬兰两周内降雪量达100厘米，还有人雪中作乐

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纽芬兰省在过去两个星期内下了两场大雪，厚度达到100厘米。 这给人们生活带来一些不便，但也有人乐在其中。

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东部 Clarenville小镇一位母亲将小儿子帮助父亲铲雪的视频发到脸书网站上，两天内已经有4.3万人转发，1.1万人点赞。

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这位母亲名叫萨曼莎·鲍尔萨姆（Samantha Burke-Balsom）。她的儿子罗里（Rory）只有14个月大。虽然给他准备了一把小的塑料铲雪锹，但对走路还不稳的孩子来说，铲雪还是有些难度。 结果往前推雪时被卡住，孩子一下失去了平衡，但他并未趴下，而是用头朝下顶在了地上。在父亲将他抓住， 帮他站起来之后，他仍继续铲雪。萨曼莎在视频下面写道：“看来铲雪真不易呀”。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Snow shovelling, the struggle is real. 🤣🤣❄️❄️Our 14 month old Rory helping his dad shovel after a snowfall in Clarenville, Newfoundland 🇨🇦 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by Samantha Burke-Balsom on Monday, January 6, 2020 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

城市的人行道因为没能及时清雪，一些行人不得不走在马路上。但这是违反交通规则的。纪念大学的两名教师拍了一个短纪录片，展示人们如何艰难地行走在未清雪的人行道上，以及走在汽车的行车道上有多么危险。纪录片中还拍摄了省会圣约翰斯的一些市民集会，以讽刺地形式督促市政府及时清除人行道上的雪。她们在集会时举着标语牌，上面写着“想让我离开马路，请按喇叭”。

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(Sherry Vivian/CBC)

大雪也令圣约翰斯一个帮助儿童通过骑马治疗认知或情感障碍的马场陷入困境。这个名叫“彩虹骑士”（Rainbow Riders）的马场总共有16匹马，已经滞留在马厩中两天多没出来过了。马场正在寻找一些帮手，以清除其九个牧场的积雪。

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彩虹骑士的执行董事凯利·桑多瓦尔（Kelly Sandoval）说：“大雪令我们有些措手不及。虽然我们有一台可吹雪的拖拉机，但无法进入这些牧场。

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桑多瓦尔说，如果马在圈里关太久，就会开始感受到压力。因此希望人们能用小型吹雪机或铁锹提供一些帮助，以确保马匹能够适当地活动活动腿脚。

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