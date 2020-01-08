63名加拿大人在伊朗首都的空难中丧生

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星期三早上，伊朗首都德黑兰发生致命空难，一架波音737-800客机在伊朗坠毁，机上176人全部遇难，其中包括63名加拿大人。

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这是一家乌克兰航空公司的客机，在德黑兰机场起飞后不久坠毁。地点是在德黑兰西南方的Shahedshahr市附近。

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波音公司第一时间发表声明，称之为“悲剧事件”， 并表达对空难遇难人员及家属的同情。声明中说：“我们正在与航空公司的客户联系并随时准备提供任何他们需要的支持”。

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伊朗官员说他们怀疑造成此次空难的原因是飞机的机械问题。 而这架客机仅飞行了三年半。

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加拿大加拿大外交外交部长弗朗索瓦·尚帕涅在早上7点发表推文说：“我们的心现在与受害者的亲属在一起，尤其是那些加拿大遇难者的亲属”。他还表示：“我一直在与乌克兰政府保持联系。我们将随着局势的发展继续向加拿大人通报情况。”

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加拿大外交部此前已经警告加拿大人取消所有不必要的伊朗行程， 因为“由于该地区安全局势动荡，恐怖主义威胁和任意拘留的危险会随时发生”。尤其是那些持有加拿大和伊朗双重公民身份的人，有被任意拘留的风险， 因为 “伊朗不承认双重国籍，加拿大外交部门也无法获得加拿大和伊朗双重身份公民的领事访问权”。

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