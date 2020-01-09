加拿大多个城市悼念伊朗空难遇难者

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乌克兰国际航空 PS752航班周三早在伊朗首都德黑兰机场起飞后不久坠毁，机上176人全部遇难，其中有63名加拿大人，还有一些是返校到加拿大大学读书的伊朗留学生。

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惨案的发生令加拿大举国震惊，多个城市从周三开始举行悼念活动。

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此次遇难的加拿大人中，有约30人是来自阿尔伯塔省的省会城市埃德蒙顿。周三晚，大约70人聚集在省议会大厦前。 他们在严寒中点燃蜡烛，流泪悼念和回忆空难的受害者。

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大学生阿里·卡玛利普（Ali Kamalipour）说，他的两个朋友在此次航班上，他会为失去亲人的朋友家庭提供力所能及的帮助。另一位女士说遇难者中有她熟悉的人，现在脑子里全是有关此次的悲剧。她说希望事故发生时，乘客们有时间互相拉手或拥抱，爱人间相互凝视着说相爱到永远。

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在这架失事的飞机上，有在加拿大各大学留学的伊朗学生。哈利法克斯的达尔豪西大学就有一名在工程系留学生在遇难者名单中。该校伊朗学生会负责人说，这位名叫马苏米·加维（Masoumeh Ghavi）的留学生此次是与他的妹妹曼迪·加维（Mandieh Ghavi）一起来加拿大。新斯科舍省伊朗文化协会主席告诉CBC，曼迪也是在哈利法克斯学习。

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温尼伯市的曼尼托巴大学、蒙特利尔的康考迪亚大学、首都渥太华的两所大学，以及安大略省的温莎大学、约克大学、圭尔夫大学等高校也都有留学生死于这次空难，他们也都已经或正在举办悼念活动。

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星期四，多伦多至少有两场悼念活动。一场是在位于城市北面的加拿大伊朗裔社区全国大会所在地，另一次是在市区的清真寺举行。

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