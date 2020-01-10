周末网络广播（2020年1月10日-12日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的黎黎、吴薇和沈二。欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook加拿大国际广播-中文频道。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大在美伊危机中与美国保持距离

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加拿大总理特鲁多本周接连就乌克兰客机空难召开新闻发布会。分析人士注意到，他在被问到美军刺杀伊朗将领苏莱曼尼的行动和美国在乌克兰客机坠毁上是否有责任时，刻意和美国保持了距离，并且没有明确地为美国开脱责任。吴薇报道

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加拿大总理特鲁多：证据显示是伊朗地对空导弹击落了乌克兰客机

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期四（1月9日）下午在渥太华举行新闻发布会，表示有证据显示，是伊朗的一枚导弹击落了乌克兰客机。他补充说，这可能是无意的行为。特鲁多同时坚持，对这一空难的原因需要进行 “全面调查”。黎黎报道

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落地国籍是生育旅游的根源：列治文市长呼吁加拿大联邦政府修改国籍法

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外国孕妇来加拿大生产，以便让孩子一出生就拥有加拿大国籍，这种现象被称为生育旅游。BC省大温地区的医院最受以中国孕妇为主力的“游客”的青睐。列治文市长布罗迪（Malcolm Brodie）本周呼吁联邦政府修改国籍法，认为只有让新生儿不再能因出生在加拿大而自动获得国籍，才能杜绝生育旅游。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”。祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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