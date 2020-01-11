YouTube采取措施保护儿童隐私，限制儿童内容数据收集

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2019年，9月份针对YouTube对儿童内容的数据的违法收集，美国联邦贸易委员会（FTC）对YouTube罚款1.7亿美元。

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YouTube随后宣布一系列改变保护孩子在YouTube上的隐私。具体来说，所有创作者都必须在YouTube 后台将其内容指定为针对孩子制作或非为孩子制作。任何观看指定为孩子制作的视频的人的数据都将被视为来自孩子，不论年龄及用户类型。

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对于YouTube而言，假设任何查看儿童内容的人都是小孩子是一条更安全的道路，但这带来了对红火的儿童内容市场的不良影响。

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儿童内容的影响

儿童的内容在YouTube上已经变得越来越有利可图，限制儿童数据收集的措施可能会对这个世界最大的创作者视频平台及其最大的创作者产生影响。

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减少数据收集意味着没有定向广告。定向广告比普通广告更有价值。对于制作儿童内容的创作者来说，视频广告是一笔巨额收入。例如，YouTube上目前最赚钱的创作者Ryan Kaji 实际上自己也是一个8岁孩子。

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Ryan Kaji在YouTube上试玩和评论玩具，被福布斯（Forbes）称为该平台2019年收入最高的人。他的频道Ryan’s World拥有2290万订阅者，2019年收入为2600万美元。

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继续投资YouTube儿童平台

谷歌对于儿童视频上的麻烦，另一个措施是推动独立于YouTube平台的YouTube Kids。虽然目前实际上使用YouTube Kids的用户还很有限，但YouTube Kids可以作为一个在儿童视频上麻烦的挡箭牌，也可以在独立的儿童平台上使用不同的规则收集用户数据。

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谷歌表示，YouTube Kids已经可以支持在网络上连接不同的设备，如智能电视，这样父母可以访问和跨越更面控制孩子的YouTube体验。

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YouTube背后的谷歌表示，他们会致力于帮助创作者应对这一新局面，并支持我们的家庭内容生态系统。但是这个生态系统该如何具体运作，并促进原创视频的持续发展，还没有明确的信号。

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