英国女王同意了，哈里和梅根将在加拿大和英国生活

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

英国女王伊丽莎白二世表示，王室成员已经就哈里王子夫妇的未来进行了 “建设性” 讨论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

王室家庭 “峰会”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一，英国王室举行了一个家庭 “峰会”，之后女王发布了以下声明：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“今天，我的家人对孙子及其家人的未来进行了富有建设性的讨论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我和我的家人完全支持哈里和梅根作为一个年轻家庭创建一种新生活的愿望。尽管我们希望他们继续担任王室的全职工作成员，但我们尊重并理解他们作为一个家庭，希望在继续是我的家庭中有价值一部分的同时，过一种更为独立的生活的愿望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈里和梅根已经明确表示，他们不希望在新生活中依赖公共资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因此，已经达成共识，在一段过渡时期内，苏塞克斯公爵和公爵夫人将在加拿大和英国度过时光。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些对我家人来说是需要解决的复杂问题，还有更多工作要做，但是我已经要求在未来几天做出最终决定。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈里-梅根 “闹独立”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2019 年圣诞节前和圣诞期间，哈里王子夫妇带着 8 个月大的儿子阿奇，到加拿大的温哥华岛上度假 6个星期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上周三，1 月 8 日，哈里王子和梅根宣布告别王室高级成员的身份，而且事先没有把这个决定告知女王和其他王室高级成员，引发了轩然大波。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

女王声明中有关过渡期的含义，以及哈里王子夫妇未来在加拿大的住处，目前还不清楚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada