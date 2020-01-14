七十年来人与事：加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第二集：毛泽东与蒋介石（中）– 毛蒋个性与国共胜败

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七十年在历史长河里只是一瞬间，但是对一个政权来说，这已经是相当长的一段路。中华人民共和国成立七十年来，哪些重大事件影响了历史进程？何时是生死关头？哪里是没有愈合的伤口？在加广新推出的播客栏目中，我们把过去就这些问题对加拿大华裔学者赖小刚的采访整理汇总，供我们的网友下载收听。赖小刚目前在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教。中国现代史是他的研究领域之一。

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第二集：毛泽东与蒋介石（中）– 毛蒋个性与国共胜败

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毛泽东和蒋介石都出生在富裕人家，但是成长环境却很不相同。如果说毛泽东在少年时代就尝到斗争胜利的甘甜的话，蒋介石的童年回忆里多有屈辱。他们的价值观也相差甚远。蒋介石在他1943年出版的《中国之命运》中体现出一种沙文主义加儒家学说的价值观。而毛泽东的价值观可用“斗争”二字概况。

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当斗争哲学和“妇人之仁”相遇，当一个组织严密、令出必行的团队与一个结构松散的联合体为敌，会出现什么样的结果呢？

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播客时长：15分48秒

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